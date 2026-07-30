Kris Meeke lidera Rali da Madeira





(Com Lusa)





Meeke foi o primeiro a completar a distância de 2,18 quilómetros no emblemático percurso da Avenida do Mar, no ‘coração’ da capital madeirense, com o tempo de 1.34,04 minutos.O madeirense João Silva, também num Toyota Yaris, foi segundo na classificação geral, a 0,9 segundos de diferença, seguido do também madeirense Miguel Nunes (Skoda Fabia), que fechou o pódio, com mais 1,2.O espanhol Diego Ruiloba (Citroën C3), vencedor das duas últimas edições, foi quarto.A primeira etapa do Rali da Madeira prossegue na sexta-feira, com a realização de sete troços cronometrados pelas zonas altas da ilha, incluindo passagens duplas por Santo da Serra (13,78 km), Palheiro Ferreiro (21,02 km) e Santana (12,03 km), além de uma prova especial de classificação no Ribeiro Frio (20,52 km).A prova automobilística, realizada desde 1959 e que integra ainda o FIA European Rally Trophy e o Campeonato de Ralis da Madeira, conta com 15 provas especiais de classificação, ao longo de três dias, num total de 202,52 quilómetros cronometrados.