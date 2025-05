Lando Norris bate recorde com pole histórica no GP do Mónaco de Fórmula 1

Norris fez a sua melhor volta ao cair do pano da sessão de qualificação, em 1.09,954 minutos, batendo o local Charles Leclerc (Ferrari) por 0,109 segundos, com o australiano Oscar Piastri (McLaren) em terceiro, a 0,175.



O britânico foi o primeiro piloto da história a rodar abaixo dos 70 segundos na icónica pista monegasca, conquistando a primeira ‘pole’ para a McLaren no principado desde 2007, ano em que o espanhol Fernando Alonso garantiu o primeiro lugar da grelha com o tempo de 1.15,726 minutos.



A sessão até estava a ser dominada por Charles Leclerc, que conhece aquelas ruas como ninguém. Mas, mesmo ao cair do pano, Norris completou a volta que lhe vale partir do primeiro lugar para uma corrida que parece animada.



É que, este ano, os pilotos têm que fazer, obrigatoriamente, duas paragens nas boxes para mudar pneus, como forma de fomentar as trocas de posições, num circuito em que as ultrapassagens são virtualmente impossíveis.



Esta foi a segunda ‘pole’ de Lando Norris nesta temporada, depois de já ter feito o melhor tempo na Austrália. Ao todo, já são 11 na carreira do piloto britânico.



Já Leclerc, que já contava com três ‘poles’ caseiras no currículo, nunca tinha largado da segunda posição.



O campeão Max Verstappen (Red Bull), que vinha de uma vitória épica no GP da Emilia Romagna, em Imola, foi apenas o quinto classificado, atrás do britânico Lewis Hamilton (Ferrari), que parece cada vez mais adaptado ao carro italiano.



Em sentido contrário, a Mercedes falhou completamente a afinação para este circuito. George Russell não conseguiu ir além do 14.º posto e o italiano Kimi Antonelli do 15.º.



Nota ainda para o sétimo lugar de Alonso com um Aston Martin que parece estar a evoluir, até porque o génio da aerodinâmica, Adrian Newey, está cada vez mais envolvido nas operações da equipa britânica, e hoje marcou presença no muro das boxes.



O GP do Mónaco é a oitava corrida da temporada.



Oscar Piastri lidera o campeonato, com 146 pontos, mais 13 do que Lando Norris.