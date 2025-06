Lando Norris conquista `pole position` para GP da Áustria de Fórmula 1

Norris fez a sua melhor volta em 1.03,971 minutos, batendo o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) por 0,521 segundos, com o australiano Oscar Piastri (McLaren) em terceiro, a 0,583.



Os últimos segundos da sessão ficaram marcados por um pião do carro do francês Pierre Gasly (Alpine), que obrigou à amostragem de bandeiras amarelas precisamente na altura em que o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) vinha na sua volta lançada.



O campeão mundial acabou por ter de levantar o pé do acelerador e não foi além do sétimo lugar da grelha.



A sessão de qualificação já tinha sido interrompida durante a segunda das três fases (Q2), depois de a relva de uma das escapatórias se ter incendiado.



Norris foi mesmo o único piloto a baixar para o segundo 03, batendo o segundo classificado por mais de meio segundo.



“Sabia que havia alguns locais em que, se fizesse bem, podia ganhar tempo. Estou satisfeito, foi um bom dia. Aliás, tem sido um bom fim de semana. Esta é uma época longa e amanhã (domingo) vai ser uma longa corrida”, sublinhou o britânico.



Esta é a terceira 'pole position' da temporada para Lando Norris, 12.ª da carreira.



Charles Leclerc, que já não conseguia ficar na primeira linha da grelha desde o GP do Mónaco, ficou “muito contente” com o resultado.



“Já foi há muito tempo que comecei na primeira linha. Foi um bom começo de fim de semana. Normalmente temos melhor carro na corrida do que na qualificação, esperemos pressionar mais o Lando”, frisou.



Menos satisfeito ficou Oscar Piastri, líder do Mundial.



“Esperemos ter uma boa corrida. O meu plano não é terminar em terceiro, isso é certo”, garantiu.



No domingo disputa-se a corrida principal.