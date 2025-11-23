Lando Norris e Oscar Piastri desclassificados do GP de Las Vegas de Fórmula 1

A dupla britânico-australiana, que chegou a cruzar a meta em segundo e quarto lugares, respetivamente, viu o resultado oficialmente anulado depois de as medições efetuadas nos seus monolugares revelarem desgaste excessivo na prancha de contacto inferior, tendo os comissários concluído que ambos os carros não cumpriram o mínimo de 9 mm exigido pela norma.



Desta forma, o neerlandês Max Verstappen (Red Bull), que vencera a corrida deste domingo, vê encurtada a distância para o líder do campeonato, Lando Norris, para 24 pontos, empatando com Piastri no segundo lugar, ambos com 366.



Com as desclassificações, o britânico George Russell (Mercedes) subiu a segundo no GP de Las Vegas, enquanto o seu companheiro de equipa Kimi Antonelli foi promovido a terceiro.



Em comunicado, a Federação Internacional do Automóvel (FIA) adiantou que as mediações foram efetuadas “na presença dos comissários e dos três representantes da McLaren, e essas medições confirmaram que não estavam conforme os regulamentos”.



A McLaren argumentou que existiam circunstâncias atenuantes, entre elas as poucas oportunidades para testar devido ao mau tempo no primeiro dia e as sessões de treinos encurtadas pelas condições da pista.



Embora os comissários tenham rejeitado os argumentos da equipa, acrescentaram que “a FIA considerava firmemente que a infração não foi intencional e que não houve qualquer tentativa deliberada de contornar os regulamentos”.



A McLaren não é a primeira equipa a infringir as regras relativas à prancha inferior esta época: Lewis Hamilton (Ferrari) e Nico Hülkenberg (Sauber) também foram desclassificados, respetivamente, dos Grandes Prémios da China e do Bahrain, por transgressões semelhantes.



Com dois GPs e uma Sprint por disputar, há 58 pontos ainda em jogo nas próximas duas provas do campeonato, com os três primeiros separados por 24.



Lando Norris mantém, assim, os 390 pontos com que partiu para esta prova, perdendo os 18 do segundo lugar.



Oscar Piastri perde os 12 do quarto lugar e vê-se apanhado por Max Verstappen. Ambos têm, agora, 366.



No próximo fim de semana disputa-se o GP do Qatar, 23.ª ronda da temporada, que tem 33 pontos em disputa: oito na corrida sprint de sábado e 25 na corrida principal de domingo.