Lando Norris oferece vitória a Oscar Piastri na sprint do Qatar

Piastri terminou as 19 voltas em 27.03,010 minutos, com Lando Norris na segunda posição, a 0,136 segundos, e o também britânico George Russell (Mercedes) em terceiro, a 0,410.



“Foi mais apertado do que eu queria, mas já pensava fazê-lo desde o Brasil”, explicou Lando Norris, no final, após desobedecer às ordens da equipa, que o mandou manter a posição de liderança da corrida.



No entanto, o piloto britânico, que este ano já sabe que será vice-campeão mundial, quis devolver a vitória que Piastri lhe ofereceu no Brasil, este ano.



“Marcámos o máximo de pontos, que era o objetivo para hoje. O ritmo era bom, podia atacar mais um pouco, mas queríamos manter os outros atrás de nós”, disse.



Este é o segundo triunfo em corridas sprint da carreira de Piastri, que chegou à Fórmula 1 no ano passado, depois de já ter vencido a corrida sprint no Qatar em 2023.



“Foi jogar à defesa toda a corrida. Queimei a frente muito cedo. Mas foi um trabalho de equipa brilhante”, disse o australiano, de 23 anos.



O neerlandês Max Verstappen (Red Bull), já campeão desde a ronda anterior, em Las Vegas, terminou no oitavo lugar, depois de largar da sexta posição da grelha.



O piloto da Red Bull queixou-se de que o carro não virava. Pior esteve o seu companheiro de equipa, o mexicano Sérgio Pérez, que largou da via das boxes, mas distraiu-se e não arrancou quando o semáforo passou a verde, deixando-se ultrapassar pelo argentino Franco Colapinto (Williams).



Pérez acabou por experimentar algumas peças para a equipa e fechou na última posição.



Com estes resultados, Max Verstappen tem, agora, 404 pontos e está inalcançável no primeiro lugar, com Lando Norris em segundo, com 347.



Esta vitória permitiu a Piastri distanciar-se do espanhol Carlos Sainz (Ferrari) na luta pelo quarto lugar. Piastri tem 276 contra os 264 do espanhol.



Já entre os construtores, a McLaren reforçou o primeiro lugar, com 623 pontos, depois dos 15 hoje somados com a dobradinha. A Ferrari tem 593 e está na segunda posição, com a Red Bull em terceiro, com 556.



No domingo disputa-se a corrida principal.