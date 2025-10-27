Lando Norris recupera liderança do Mundial de Fórmula 1 com vitória no México

Norris bateu o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) por 30,324 segundos, com o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) a ficar na terceira posição, a 31,049 segundos e a apenas 0,725 de Leclerc, após recuperar mais de 11 nas últimas voltas, num ataque interrompido pelo despiste do espanhol Carlos Sainz (Williams) na penúltima volta.



A corrida até começou movimentada, com quatro pilotos a chegarem lado a lado à primeira curva. Norris, que largou da pole position, segurou o primeiro lugar, apesar de se ver apertado por Charles Leclerc, que atirou o britânico Lewis Hamilton (Ferrari) para a parte exterior e que acabou por atirar Max Verstappen para a relva.



Hamilton e Verstappen viriam a travar novo duelo intenso nas primeiras voltas, chegando mesmo a tocar-se, o campeão mundial tentou a ultrapassagem ao Ferrari por dentro da curva, mas Hamilton fechou e embateu no Red Bull. Acabaria por ter de sair pela escapatória, acabando penalizado com 10 segundos pela forma como regressou à pista, pela relva e não pela via indicada pela direção de corrida.



Verstappen era o único dos pilotos da frente a arrancar com pneus médios enquanto os restantes seguiam com macios, por isso, o primeiro turno de condução foi mais difícil para o piloto da Red Bull.



Enquanto isso, Lando Norris ia-se afastando de toda a gente, enquanto Leclerc seguia firme no segundo lugar e, daí para trás, várias batalhas originavam trocas de posições.



Verstappen parou apenas uma vez, tal como Leclerc, que montou médios e, à medida que os restantes paravam uma segunda vez, foi ganhando posições até chegar ao terceiro lugar.



Nas últimas 20 voltas, o piloto da Red Bull encetou a perseguição ao segundo lugar de Leclerc, que estava a pouco mais de 11 segundos, até porque Oscar Piastri vinha mais atrás, na quinta posição.



Max Verstappen encostou em Leclerc a duas voltas do final, ainda esboçou um ataque mas, depois, Carlos Sainz despistou-se e a direção de corrida, liderada pelo português Rui Marques, foi obrigada a declarar um safety car virtual para retirar o Williams do piloto espanhol de pista



Oscar Piastri também já estava a menos de um segundo de Oliver Bearman e, caso tivesse podido lutar com o piloto da Haas e chegado ao quarto posto, teria mantido o comando do campeonato.



“Que corrida. Pude estar concentrado e foi uma prova sem problemas”, frisou Lando Norris, que não ganhara há seis corriras, desde o GP da Hungria, e rubricou a sexta vitória da temporada, 10.ª da carreira



Já Charles Leclerc admitiu que o safety car virtual “salvou o segundo lugar”, deixando Max Verstappen resignado na terceira posição. “Umas vezes ganha-se, noutras perde-se”, lamentou.



Com estes resultados, Lando Norris saltou para o comando do campeonato, que já ocupou no início do ano, com 357 pontos, apenas mais um do que Oscar Piastri, que tem 356. Max Verstappen recuperou cinco pontos ao australiano e está na terceira posição, com 321, a 36 do líder.



A McLaren já garantiu o título de construtores mas, nesse campeonato, a Ferrari ultrapassou a Mercedes e subiu ao segundo lugar.



Segue-se o GP do Brasil, dentro de duas semanas.