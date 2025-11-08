Motores
Lando Norris vence corrida sprint no GP do Brasil e Piastri acaba no muro
O piloto britânico Lando Norris (McLaren) venceu a corrida sprint do Grande Prémio de São Paulo de Fórmula 1, 21.ª ronda da temporada, em que o australiano Oscar Piastri (McLaren) embateu no muro.
Norris terminou as 24 voltas previstas com o tempo de 53.25,928 minutos, deixando na segunda posição o italiano Kimi Antonelli (Mercedes), a 0,845 segundos, e o britânico George Russell (Mercedes) em terceiro, a 2,318, seguido do neerlandês Max Verstappen (Red Bull), a 4,423.
A prova ficou marcada pelo acidente sofrido por Oscar Piastri, na sexta das 24 voltas previstas.
O asfalto apresentava-se ainda com alguma água fruto da chuva que caíra anteriormente, mas não o suficiente para os pilotos montarem pneus intermédios.
Norris, saindo da pole position, segurou o comando, enquanto Piastri atacou Antonelli sem efeito. Max Verstappen conseguiu suplantar o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) para chegar ao quarto lugar.
Piastri seguia na esteira de Norris e Antonelli quando, no final da sexta volta, pisou o corretor interior na última curva, que ainda tinha água, e acabou por perder o controlo da traseira do McLaren, só parando no muro.
Antonelli disse, pela rádio, que o acidente teria sido provocado por Norris, que terá pisado o corretor ao passar, libertando spray de água para a pista.
Nas imagens televisivas isso não ficou percetível, só a água levantada pela roda dianteira esquerda do carro de Piastri.
A prova chegou mesmo a estar interrompida por mais de 20 minutos, mas, no reatamento, Norris voltou a não se deixar surpreender.
Alonso é que quase apanhava Verstappen desprevenido na primeira curva, mas o piloto neerlandês defendeu-se com 'unhas e dentes'.
Nas últimas voltas, Antonelli ainda pressionou Lando Norris, rodando a menos de um segundo do britânico, só que não se conseguiu aproximar o suficiente para consumar a ultrapassagem.
Com estes resultados, o piloto da McLaren cimentou o comando do campeonato, agora com mais nove pontos do que Oscar Piastri, segundo classificado e que tinha apenas um de atraso à partida para esta ronda.
Por seu lado, Max Verstappen está agora a 39 pontos do comandante, mas a 30 de Piastri.
No domingo, disputa-se a corrida principal.
No domingo, disputa-se a corrida principal.