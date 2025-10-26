Lando Norris vence GP Cidade do México e recupera liderança do Mundial de Fórmula 1

Norris bateu o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) por 30,324 segundos, com o neerlandês Max Verstappen (Red Bull) na terceira posição, a 31,049 segundos e a apenas 0,725 de Leclerc, num ataque interrompido pelo despiste do espanhol Carlos Sainz (Williams) na penúltima volta.

Com esta sexta vitória da temporada, Norris recuperou o comando do campeonato, com 357 pontos, mais um do que Oscar Piastri (McLaren), que terminou em quinto. Max Verstappen é terceiro, com 321.