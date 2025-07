Lando Norris vence GP da Grã-Bretanha pela primeira vez

O piloto da McLaren cortou a meta com 6,821 segundos de vantagem sobre o companheiro de equipa, o australiano Oscar Piastri (McLaren) e 34,742 face ao alemão Nico Hulkenberg (Kick Sauber), que terminou no pódio pela primeira vez, à 239.ª corrida.

Piastri mantém o comando do campeonato, com 234 pontos, contra os 226 de Lando Norris, que é segundo, enquanto o tetracampeão em título, o neerlandês Max Verstappen (Red Bull), é terceiro, com 165, depois de ser quinto em Silvestone.