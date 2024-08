Norris triunfou após as 72 voltas, deixando na segunda posição o tricampeão Verstappen, a 22,896 segundos, com o monegasco Charles Leclerc (Ferrari) em terceiro, a 25,439.



Com estes resultados, Norris, segundo classificado do Mundial de pilotos, ficou com 225 pontos, pois também fez a volta mais rápida da corrida, contra os 295 de Verstappen, que nunca tinha perdido em 'casa'.