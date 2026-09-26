Lecuona vence em Itália e adia título de Bulega nas Superbikes, Miguel Oliveira cai

Lecuona, que largou da 'pole position', bateu o piloto italiano, líder do campeonato, por 5,591 segundos, com o britânico Sam Lowes (Ducati) a terminar em terceiro, a 7,247.



Miguel Oliveira, que largou da nona posição, perdeu seis posições no arranque.



O piloto natural de Almada ainda recuperou um par de lugares nas primeiras das 23 voltas da corrida, mas acabaria por abandonar na sequência de uma queda a 12 voltas do final, sem consequências físicas para o português, quando já lutava pela sétima posição.



Lecuona manteve um ritmo forte, enquanto Bulega optou por não arriscar e pensar na conquista do título.



“Ontem [sexta-feira], tive alguns problemas e o Iker é incrivelmente rápido aqui. O objetivo é garantir o campeonato. O segundo lugar é bom, tenho de ser mais rápido amanhã [domingo]”, disse o piloto italiano.



Com estes resultados, Bulega mantém a liderança, com 573 pontos, mais 131 do que Lecuona, que é segundo. Miguel Oliveira é 12.º, com 107.



No domingo, disputa-se a corrida de Superpole, durante a manhã, e a segunda corrida principal do fim de semana, à tarde.



A próxima ronda do Mundial de Superbikes, a penúltima da temporada, decorre em Portugal, no Estoril, entre 09 e 11 de outubro.



