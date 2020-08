Lesão no braço afasta Marc Marquez do Mundial de Moto GP por dois ou três meses

"O objetivo de Marquez e da equipa é regressar ao Mundial quando estiver completamente recuperado da lesão no braço que sofreu em Jerez", refere a Honda, em comunicado.



A equipa acrescenta que a recuperação o hexacampeão de MotoGP, operado recentemente duas vezes ao úmero do braço direito, deverá "demorar entre dois a três meses", o que comprometerá a época que termina em novembro.



Marc Márquez sofreu uma queda no Grande Prémio de Espanha de MotoGP, em 19 de julho, em Jerez de la Frontera. Foi operado em Barcelona, em 21 de julho, e regressou a tempo de alinhar na qualificação, mas viria a falhar a segunda corrida da temporada, em 26 de julho.



No início de agosto, o piloto espanhol foi operado pela segunda vez, depois de a placa de titânio usada para fixar o seu úmero direito ter sofrido danos devido ao esforço.