Motores
Ralis
Loeb triunfa no Rally Raid Portugal
O piloto francês Sébastien Loeb (Dacia Sandriders) venceu o Rally Raid Portugal, segunda ronda do campeonato do mundo de todo-o-terreno, na qual o português João Ferreira subiu ao pódio nos automóveis.
O brasileiro Lucas Moraes (Dacia Sandriders) venceu a quinta e última etapa da prova lusa, hoje disputada no Algarve, batendo o qatari Nasser Al-Attiyah (Dacia Sandriders) por três segundos, com o português João Ferreira (Toyota Hilux) em terceiro, a 10 segundos do vencedor.
Sébastien Loeb, que nesta última etapa, com 101 quilómetros, foi quarto classificado, a 26 segundos do vencedor, garantiu a vitória na prova lusa, voltando a ganhar 17 anos depois de ter vencido o Rali de Portugal, a contar para o Mundial de Ralis (WRC) em terras algarvias.
“Foi um bom rali para mim, com boas memórias do passado. Vivemos bons momentos em Faro, nos ralis. [A prova] não foi fácil nestas pistas muito técnicas, com estes carros muito grandes, mas as sensações foram boas com o carro a funcionar bastante bem. Somámos muitos pontos para o campeonato e o resultado foi o melhor que podíamos esperar”, frisou o piloto francês, que na classificação geral bateu o norte-americano Seth Quintero (Toyota Hilux) por 2.26 minutos.
O português João Ferreira segurou o terceiro lugar, a 3.37 minutos de Loeb, mas assumiu que esperava melhor resultado: “ Não era a ambição que trazia, mas fazer um pódio em casa sabe sempre bem. E com isso acumulámos muitos pontos importantes para o campeonato”.
As categorias de veículos ligeiros foram dominadas por pilotos portugueses.
O campeão mundial Alexandre Pinto (Taurus) venceu entre os Challenger enquanto Miguel Barbosa (Polaris) triunfou na classe SSV.
Na categoria Stock, para carros derivados de série, o vencedor foi o francês Stephane Peterhansel (Defender).
Nas motas, o australiano Daniel Sanders (KTM) ganhou a derradeira especial e repetiu a vitória de 2025 na prova portuguesa, batendo o espanhol Tosha Schareina (Honda) por 1.56 minutos, com o francês Adrien van Beveren (Honda).
Bruno Santos (Husqvarna) foi o melhor português, ao terminar na quinta posição final, a 20.46. O piloto da Husqvarna perdeu o terceiro lugar na etapa de hoje devido a uma penalização de dois minutos, por excesso de velocidade em zona controlada.
Ainda assim, garantiu o triunfo na classe Rally 2, com 1.04 minutos de vantagem sobre o também português Martim Ventura (Honda). Gonçalo Amaral (Honda) venceu a classe Rally 3.
Com estes resultados, Sébastien Loeb lidera o Mundial, com 87 pontos, mais sete do que Nasser Al-Attiyah, que é segundo, enquanto João Ferreira é sexto, com 46.
O espanhol Pau Navarro lidera nos Challenger e o português João Monteiro comanda os SSV.
Nas motas, o líder é o argentino Luciano Benavides (KTM), com 48 pontos, mais quatro do que Tosha Schareina. Nas Rally 2, o esloveno Toni Mulec (KTM) lidera, com 49 pontos, seguido de Martim Ventura, com 44 e Bruno Santos, com 39.
(Com Lusa)