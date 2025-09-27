Lucas Moraes lidera Rali Raid Portugal com 34 segundos de vantagem

Lucas Moraes tem 34 segundos de vantagem sobre o sul-africano Henk Lategan (Toyota Hilux), que é segundo, com o francês Sébastien Loeb (Dacia Sandriders) a ascender ao terceiro lugar, a 10.42 minutos.

"Foi uma etapa feita com muita cabeça, em que tentei acompanhar o ritmo do Henk", disse Moraes.

A quarta etapa, que hoje ligou Badajoz (Espanha) a Lisboa, com 274 quilómetros cronometrados, foi ganha pelo qatari Nasser Al-Attiyah (Dácia Sandriders), que bateu Loeb por 2.07 minutos, com Lategan em terceiro, a 2.26.

O dia foi marcado por várias desistências sonantes, como a do espanhol Carlos Sainz (Ford Raptor), ao quilómetro 140, a do norte-americano Seth Quintero (Toyota Hilux) e a do português João Ferreira (Toyota Hilux), que foi obrigado a desistir, ao quilómetro 51, devido a um problema de transmissão.

Gonçalo Guerreiro (Nasser Racing Team) foi o melhor português, ao fechar na 11.ª posição, primeiro da categoria Challenger. O piloto do Taurus é o melhor luso também na geral, ao ocupar o sexto lugar, a 36 segundos do quinto posto.

"Fizemos uma boa etapa, apesar das dificuldades em Espanha com o road book e de um pequeno toque com a roda traseira esquerda que empenou a jante. Estamos na frente com uma boa vantagem, agora é só terminar a prova", disse.

Alexandre Pinto (Polaris) é segundo nos SSV (16.º da geral) e está muito perto de conseguir o título mundial.

"Foi uma etapa limpa e sem problemas. Estou mais perto do objetivo final, mas, até ao último minuto, ainda muito pode acontecer, embora esteja tudo bem encaminhado", afirmou.

Nas duas rodas, o australiano Daniel Sanders (KTM) venceu a tirada, com 4.54 minutos de vantagem sobre o espanhol Tosha Schareina (Honda) e recuperou o comando, com 3.12 de vantagem.

O espanhol cometeu um erro no percurso nos últimos 20 quilómetros.

"[Foi uma] etapa muito má. Estava com um bom andamento, mas, a 20 quilómetros do fim, apanhei um agricultor que me indicou um caminho errado, Não dei muito atenção ao road boak e perdi tempo. Amanhã [domingo] vou atacar", afirmou o piloto da Honda.

Martim Ventura (Honda) foi o melhor português, na sexta posição, vencendo entre as motas da categoria Rally 2. Bruno Santos (Husqvarna) terminou logo a seguir, em sétimo.

A quinta e última etapa decorre nos concelhos de Coruche e Cadaval, com 287 quilómetros, 103 deles cronometrados, e a cerimónia do pódio realiza-se junto ao Padrão dos Descobrimentos, em Lisboa.