Manuel Espírito Santo aponta ao título nas European Le Mans Series

O piloto luso fará equipa com os brasileiros Pipo Derani e Enzo Fittipaldi na CLX Motorsport.



“Penso que é um passo importante e natural na minha carreira. As duas últimas épocas foram de aprendizagem e evolução nos LMP3 e aquilo que consegui fazer foi a porta de entrada para a categoria principal no ELMS. Isso deixa-me satisfeito, pois a minha performance e o meu profissionalismo foram notados e traduz-se neste momento muito importante para mim”, disse o piloto português, de 21 anos, citado pela sua assessoria de imprensa.



De acordo com Manuel Espírito Santo, “o carro é muito bom de conduzir”.



“Estou feliz com a minha equipa, são pilotos com muitas qualidades. Vai ser um ano muito competitivo e espero ser bem sucedido na estreia”, concluiu.



Antes da primeira corrida da temporada, o pelotão do European Le Mans Series terá um teste oficial a 1 de abril, em Barcelona, em Espanha.