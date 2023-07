Manuel Espírito Santo em oitavo nas European Le Mans Series

O português fez equipa com Nick Adcock e Michael Jensen, largou do quarto lugar da grelha, mas viu um dos companheiros perder muito terreno no início da prova, o que comprometeu o resultado final.”, referiu Manuel Espírito Santo, citado pela sua assessoria de imprensa.A próxima corrida realiza-se em 26 de agosto, em Aragão (Espanha) e o piloto luso espera “melhorar nessa altura”.”, concluiu o jovem piloto de Cascais.