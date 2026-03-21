Marc Márquez conquista corrida sprint no Brasil
O piloto espanhol Marc Márquez (Ducati), atual campeão mundial, venceu a corrida sprint do Grande Prémio do Brasil de MotoGP, na segunda ronda da temporada.
Márquez bateu o italiano Fabio DiGiannantonio (Ducati) por 0,213 segundos e deixou o compatriota Jorge Martín (Aprilia) em terceiro, a 3,587.
DiGiannantonio, que largou da pole position, liderou durante grande parte da corrida, até ser passado por Marc Márquez quando faltavam apenas duas voltas para o final.
Foi o 16.º triunfo do piloto catalão em corridas sprint, igualando Jorge Martín como os mais vitoriosos nas corridas de sábado.
No Mundial de MotoGP, o espanhol Pedro Acosta (KTM), que foi nono classificado, mantém a liderança, com 33 pontos, mais dois do que o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia).
No domingo, disputa-se a corrida principal do GP do Brasil, no Autódromo Ayrton Senna.
DiGiannantonio, que largou da pole position, liderou durante grande parte da corrida, até ser passado por Marc Márquez quando faltavam apenas duas voltas para o final.
Foi o 16.º triunfo do piloto catalão em corridas sprint, igualando Jorge Martín como os mais vitoriosos nas corridas de sábado.
No Mundial de MotoGP, o espanhol Pedro Acosta (KTM), que foi nono classificado, mantém a liderança, com 33 pontos, mais dois do que o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia).
No domingo, disputa-se a corrida principal do GP do Brasil, no Autódromo Ayrton Senna.
(Com Lusa)