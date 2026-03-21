Marc Márquez conquista corrida sprint no Brasil

Marc Márquez conquista corrida sprint no Brasil

O piloto espanhol Marc Márquez (Ducati), atual campeão mundial, venceu a corrida sprint do Grande Prémio do Brasil de MotoGP, na segunda ronda da temporada.

RTP /
EPA

VER MAIS
Márquez bateu o italiano Fabio DiGiannantonio (Ducati) por 0,213 segundos e deixou o compatriota Jorge Martín (Aprilia) em terceiro, a 3,587.

DiGiannantonio, que largou da pole position, liderou durante grande parte da corrida, até ser passado por Marc Márquez quando faltavam apenas duas voltas para o final.

Foi o 16.º triunfo do piloto catalão em corridas sprint, igualando Jorge Martín como os mais vitoriosos nas corridas de sábado.

No Mundial de MotoGP, o espanhol Pedro Acosta (KTM), que foi nono classificado, mantém a liderança, com 33 pontos, mais dois do que o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia).

No domingo, disputa-se a corrida principal do GP do Brasil, no Autódromo Ayrton Senna.

(Com Lusa)
