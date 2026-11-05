Marc Márquez espreita oitavo título mundial de MotoGP

(Com Lusa)

O campeão em título precisa de somar mais 30 pontos do que o compatriota Jorge Martín (Aprilia), cujo regresso está confirmado, e mais oito do que o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), entre a corrida sprint de sábado e a prova principal de domingo. No caso de vencer o Grande Prémio, bastar-lhe-á ganhar sete pontos a Bezzecchi, por garantir vantagem no desempate por número de vitórias.Martín regressa à competição depois de ter falhado a ronda anterior, na Malásia, devido à lesão no pulso direito sofrida na Austrália. A presença do espanhol permite-lhe defender em pista as possibilidades de chegar ao título: se somar pelo menos oito pontos no fim de semana, impedirá a consagração de Márquez no Qatar, independentemente dos resultados do piloto da Ducati.No cenário mais favorável, com Martín sem pontuar, Márquez poderá ser quinto na sprint, desde que vença no domingo. Essa combinação vale precisamente 30 pontos e permitirá fechar o campeonato se Bezzecchi não somar mais de 23 no conjunto das duas corridas.Há também uma possibilidade de festejar sem vencer a corrida principal: ganhar a sprint e terminar em segundo no domingo. Nesse caso, Márquez somará 32 pontos e será campeão se Martín não conseguir mais de dois no conjunto das duas provas e Bezzecchi não ultrapassar os 24.Um terceiro lugar no grande prémio será sempre insuficiente para conquistar o título nesta ronda, mesmo acompanhado de uma vitória na sprint e de dois resultados sem pontos de Martín: essa combinação rende apenas 28 pontos. Também dois segundos lugares, que valem 29, obrigariam a adiar a decisão.No extremo mais exigente dos cenários que ainda permitem decidir o campeonato no Qatar, Márquez terá de vencer as duas corridas. Os 37 pontos deixarão margem para Martín somar até sete, enquanto Bezzecchi ficará automaticamente afastado da discussão: mesmo que seja segundo nas duas provas, o italiano conseguirá apenas 29.Para Martín, um oitavo lugar na corrida principal, que vale oito pontos, será suficiente para manter o campeonato em aberto, mesmo que não pontue na sprint. Poderá também alcançar esse objetivo logo no sábado, caso termine num dos dois primeiros lugares.A decisão do título nunca poderá acontecer na sprint, uma vez que os 12 pontos atribuídos ao vencedor ficam aquém da recuperação necessária de Márquez sobre o espanhol da Aprilia.A ausência anunciada dos quatro pilotos da Yamaha, por razões de segurança, reduz o número de adversários em pista e poderá facilitar a entrada de Martín nos lugares pontuáveis, numa ronda em que regressa após lesão.Depois do Qatar restarão 74 pontos para distribuir nas duas últimas rondas. Márquez já tem vantagem sobre Martín no desempate por vitórias em grandes prémios, mas precisa de vencer em Lusail para assegurar também esse critério perante Bezzecchi.À entrada para a ronda do Qatar, Márquez lidera o Mundial com 399 pontos, mais 44 do que Martín, segundo com 355, e mais 67 do que Bezzecchi, terceiro com 332.Se o campeonato continuar em aberto depois de Lusail, Márquez poderá conquistar o título em Portugal, na ronda seguinte, no Autódromo Internacional do Algarve, em Portimão, em 22 de novembro, antes do encerramento da temporada em Valência, uma semana depois.O espanhol procura o oitavo título na categoria principal, que lhe permitirá igualar o recorde do italiano Giacomo Agostini, e 'descolar' do italiano Valentino Rossi, que soma sete.Contando todas as classes, será o seu 10.º campeonato mundial, isolando-se no terceiro lugar do palmarés, atrás de Agostini, com 15, e do espanhol Ángel Nieto, com 13, e desempatando com Valentino Rossi, Mike Hailwood e Carlo Ubbiali, todos com nove.