Marc Márquez operado "com sucesso"

Marc Márquez, de 32 anos, lesionou-se no ombro na sequência de uma queda, após ter sido atingido pelo italiano Marco Bezzecchi durante o Grande Prémio da Indonésia, em 05 de outubro, e a Ducati anunciou inicialmente que não seria submetido a uma cirurgia.



No entanto, a mesma equipa médica que realizou o primeiro diagnóstico confirmou que a fratura do coracoide e a lesão ligamentar não apresentavam sinais suficientes de estabilização, após uma semana de imobilização, e optou pela intervenção.



“Esta operação foi uma das possibilidades inicialmente consideradas pelos médicos caso o tratamento conservador estipulado não progredisse favoravelmente”, referiu a Ducati, em comunicado.



De qualquer forma, a recuperação de Marc Márquez, que está agora em casa, seguirá o mesmo processo estabelecido, e a sua evolução posterior determinará o seu regresso à competição.



Com o título de 2025, sétimo em MotoGP após os de 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019, ao que soma mais um em Moto2 (2012) e outro em 125cc (2010), Marc Marquez passa a somar nove conquistas mundiais de motociclismo.



O heptacampeão mundial de MotoGP já tinha lesionado gravemente o úmero direito no início da temporada de 2020, o que o levou a falhar o resto da época para se submeter a várias cirurgias e demorou três para regressar à sua melhor forma.



A Ducati afastou, no entanto, qualquer ligação entre as duas lesões.



O espanhol, que dominou a temporada de 2025 com 11 vitórias em grandes prémios, já tinha sido anunciado como indisponível para as corridas na Austrália (17 a 19 de outubro) e na Malásia (24 a 26 de outubro).



Na Austrália, Marc Marquez será substituído pelo italiano Michele Pirro.

