Marc Márquez pode igualar lenda de Rossi no GP do Japão

Márquez, que já conquistou os títulos de 2013, 2014, 2016, 2017, 2018 e 2019, tem 182 pontos de vantagem sobre o segundo classificado, o irmão Alex Márquez (Ducati), pelo que precisa de conquistar três pontos ao adversário durante todo o fim de semana (corrida sprint no sábado e corrida principal no domingo).



Se nenhum dos dois pontuar na corrida sprint (um cenário improvável dadas as 14 vitórias de Marc nas 16 já disputadas esta época), basta ao irmão mais velho vencer para ser campeão, mesmo que Alex seja segundo (diferença de cinco pontos entre primeiro e segundo).



A vitória na corrida sprint de sábado, que vale 12 pontos, pode ser suficiente para o já seis vezes campeão, se nenhum dos dois pontuar no domingo. Isto porque a vitória na corrida mais curta do fim de semana vale 12 pontos, contra os nove do segundo lugar.



Depois de cinco anos de travessia no deserto, fruto de uma série de lesões que começou no GP de Espanha de 2020, em Jerez de la Frontera, Marc Márquez assinou pela equipa oficial Ducati no final do ano passado. Foi o passo decisivo para a temporada mais dominadora da história do MotoGP.



Em 16 provas disputadas, Marc Márquez já bateu o recorde de pontos de uma mesma época (tem 512 e o anterior máximo era de 508, conseguido por Jorge Martin no ano passado), quando ainda faltam disputar seis jornadas.



Em 16 provas disputadas, apenas falhou o pódio por duas vezes (desistência na América e 12.º em Espanha) e são já 11 vitórias ao domingo (mais dois segundos e um terceiro lugares) e 14 nas corridas sprint de sábado.



Caso seja campeão no domingo, em Motegi (circuito propriedade da Honda), Marc Márquez festeja pela quarta vez em solo nipónico (já o tinha feito em 2014, 2016 e 2018).



Aos 32 anos, iguala Valentino Rossi no segundo lugar dos pilotos com mais títulos conquistados, ambos com sete (mais dois nas categorias intermédias). Os dois estão apenas atrás do italiano Giácomo Agostini, que tem 15, oito deles na categoria rainha (e sete nas 350cc).



Em termos absolutos, pelo meio ainda figura o espanhol Angel Nieto, com 13 campeonatos, mas todos nas categorias inferiores (seis em 50cc e nove em 125cc), entre as décadas de 1960 e 1980.