Marc Márquez primeiro na sprint-race do MotoGP da Alemanha





(Com Lusa)





Saindo da 'pole-position', o campeão do mundo em título liderou a corrida de início ao fim, superando, a exemplo do que sucedeu na qualificação, o seu irmão mais novo, Álex Marquez (Ducati-Gresini), e o italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati-VR46).O japonês Ai Ogura (Aprilia-Trackhouse) foi quarto, à frente do seu companheiro de equipa, o espanhol Raul Fernandez, e do atual líder do campeonato, o também espanhol Jorge Martin (Aprilia)."O Alex forçou bastante e esteve muito próximo nas últimas voltas. Mas consegui manter um ritmo constante e acho que foi o que me permitiu vencer. Vamos ver se consigo reeditar amanhã (domingo) no Grande Prémio", afirmou o septuplo campeão do mundo de MotoGP.Também conhecido como "The King of the Ring" (o Rei de [Sachsen]Ring", Marc Marquez confirmou ser intratável no circuito germânico, onde, no domingo, tentará alcançar um 13.º triunfo, o 10.º em MotoGP, que lhe permitiria igualar dois recordes detidos pelo italiano Giacomo Agostini, recordista atual, com 13 triunfos no mesmo circuito, sendo que 10 em MotoGP.No campeonato, Marquez, que conquistou a 19.ª vitória em corridas sprint, um recorde, ganhou 12 pontos e recuperou oito para o líder Jorge Martin, que conta agora com apenas 32 pontos de vantagem.