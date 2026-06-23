Marc Márquez renova com Ducati





(Com Lusa)





A renovação prolonga a ligação entre a Ducati e o heptacampeão mundial de MotoGP, nove vezes campeão do mundo no conjunto das várias categorias, que em 2025 voltou a conquistar o título da categoria rainha ao serviço da equipa italiana.Na primeira temporada com a Ducati Lenovo Team, Márquez somou 14 vitórias em corridas sprint e 11 triunfos em Grandes Prémios de domingo, numa época que marcou o regresso do piloto de Cervera aos títulos mundiais.“Sou vermelho. Estou realmente feliz com este novo acordo com a Ducati Lenovo Team e por continuar a fazer parte desta família”, afirmou Marc Márquez, em declarações divulgadas pela equipa.O piloto espanhol recordou que, quando decidiu juntar-se à Ducati, estava convencido de que aquele era “o projeto mais competitivo”, destacando a relação de confiança construída com a equipa.“Eles acreditaram em mim e construímos uma relação baseada na confiança e no trabalho duro. Com esta renovação, reafirmaram uma vez mais este compromisso, respeitando os meus tempos e dando-me a tranquilidade de que precisava para tomar a decisão certa”, sublinhou o antigo piloto da Honda.Na presente temporada, Márquez continua na luta pelo título, apesar de ter falhado dois Grandes Prémios devido a uma nova operação ao ombro direito. As vitórias consecutivas em Balaton Park, na Hungria, e em Brno, na República Checa, deixaram o espanhol a 40 pontos do líder do Mundial, o italiano Marco Bezzecchi, da Aprilia, depois de, no final de maio, ter estado a 102 pontos do primeiro lugar.Na Hungria, Márquez alcançou ainda a 100.ª vitória da carreira no conjunto de todas as categorias do Mundial de motociclismo, num triunfo que coincidiu também com a 100.ª vitória da Ducati em MotoGP, no ano do centenário da marca italiana.“Logo no nosso primeiro ano juntos lutámos pelo título e ganhámo-lo, um resultado de valor incalculável que confirma que o caminho que escolhemos era o certo”, afirmou Márquez, acrescentando: “Continuo a correr porque amo este desporto e quero atingir objetivos ainda mais ambiciosos. Estou convencido de que este é o lugar certo para o conseguir. Enquanto estiver aqui, darei tudo para pintar o futuro de vermelho”.O diretor-executivo da Ducati Motor Holding, o italiano Claudio Domenicali, considerou que a renovação de Marc Márquez é “a escolha mais natural”, depois dos “resultados incríveis” alcançados na primeira época em conjunto.Segundo Domenicali, Márquez trouxe a uma equipa já vencedora “uma mentalidade ainda mais determinada” e “um espírito competitivo extraordinário”.“Marc, além de ser um talento excecional, representa perfeitamente a mentalidade Ducati, baseada numa grande dedicação e sacrifício, mas também na harmonia dentro da equipa”, afirmou o responsável da marca italiana.Para Claudio Domenicali, a continuidade do espanhol permite dar seguimento a um projeto de sucesso e enfrentar as próximas temporadas com a ambição de manter a Ducati no topo do MotoGP.Também o diretor-geral da Ducati Corse, Luigi Dall’Igna, se mostrou satisfeito com o acordo, sublinhando a confiança construída entre as duas partes.“A confiança e a relação entre a Ducati e Marc começam aqui. Ele procurou-nos primeiro, depois escolheu-nos, e hoje estamos felizes por dizer que estamos a planear um futuro juntos”, afirmou.Dall’Igna destacou ainda o impacto de Márquez no desenvolvimento da Desmosedici GP, afirmando: "Levou a Desmosedici GP ao seu máximo rendimento, melhorando cada componente. As ambições continuam a ser as mesmas e estou feliz por poder viver um novo capítulo desta história da Ducati junto de Marc”.