Marc Márquez triunfa na Chéquia, Oliveira 17.º

Oliveira, que largou do 17.º lugar, mas chegou a rodar na 13.ª posição, cortou a meta a 27,640 segundos de Márquez, que bateu o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) por 1,753 segundos, com o espanhol Pedro Acosta (KTM) em terceiro, a 3,366 segundos.



Com estes resultados, Marc Márquez chegou aos 381 pontos no campeonato e alargou para 120 os pontos de vantagem para o segundo classificado, o seu irmão Alex (Ducati), que hoje abandonou devido a queda.