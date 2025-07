Marc Márquez triunfa no GP da Alemanha e é o segundo mais vitorioso de sempre

Na corrida de hoje, Márquez, que saiu da pole position, bateu o irmão, o espanhol Alex Márquez (Ducati, por 6,380 segundos, com o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) em terceiro, a 7,080.



Na lista de pilotos mais vitoriosos de sempre, Marc Máquez partilhava, até hoje, o segundo lugar com o antigo piloto italiano Giacomo Agostini, com 68 triunfos.



Na Alemanha, o português Miguel Oliveira (Yamaha) abandonou no final da terceira volta, devido a queda, quando ocupava a 14.ª posição, que deixou a mota inoperacional, mas não teve consequências físicas.



É a segunda desistência consecutiva do piloto natural de Almada, depois de ter sido forçado a abandonar o GP dos Países Baixos de MotoGP, a ronda anterior, após um incidente com outro piloto ter danificado a sua mota.



Miguel Oliveira já anteriormente tinha desistido no GP de França, sexta prova desta época, não tendo participado na corrida principal do GP da Argentina devido a uma lesão no ombro esquerdo sofrida na sequência de uma queda no sábado, na corrida sprint.



O piloto luso da Prima Pramac foi forçado a falhar as três corridas seguintes devido a essa lesão.



A corrida de hoje foi marcada pelo elevado número de quedas, terminando apenas 10 dos 18 pilotos à partida.



Além de Oliveira, abandonaram Ai Ogura (Aprilia), Lorenzo Salvadori (Aprilia), Joan Mir (Honda), Johann Zarco (Honda), Pedro Acosta (KTM), Fábio DiGiannantonio (Ducati) - quando seguia em segundo - e, logo a seguir, Marco Bezzecchi (Aprilia), que tinha assumido esse segundo lugar momento antes.



Desta corrida ficaram de fora Maverick Viñales (KTM) devido a uma queda na qualificação e o companheiro de equipa na Tech3, Enea Bastianini (KTM), devido a uma apendicite.



Marc Márquez liderou de fio a pavio, apesar da ameaça de chuva lançar algumas dúvidas.



Como a água não apareceu, Márquez festejou a quarta vitória consecutiva, sétima da temporada, 69.ª da carreira, com champanhe, naquele que foi o 200.º GP da sua carreira.



“Há um ano foi complicado. Mas agora podemos dizer que metade da temporada já passou”, frisou o piloto catalão, que juntou a vitória na corrida principal à corrida sprint de sábado.



Com estes resultados, Marc Márquez soma 344 pontos e lidera confortavelmente o campeonato, com 83 pontos de vantagem sobre o seu irmão Alex, numa tabela na qual Miguel Oliveira é 23.º, com seis pontos.



Segue-se o GP da República Checa, dentro de uma semana.