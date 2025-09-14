Marc Márquez vence GP San Marino, Oliveira nono

O piloto Miguel Oliveira (Yamaha) foi nono classificado no Grande Prémio de San Marino de MotoGP, 16.ª ronda da temporada, ganho pelo espanhol Marc Márquez (Ducati), que estabeleceu um novo recorde de pontos.
Oliveira cortou a meta a 21,565 segundos de Márquez, que bateu o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) por 0,568 segundos, com o espanhol Alex Márquez (Ducati) em terceiro, a 7,734 segundos.
Com estes resultados, o mais velho dos irmãos Márquez estabeleceu um novo recorde absoluto de pontos, com 512, e pode festejar o título já na próxima ronda, o GP do Japão, se fizer mais três pontos do que o irmão Alex, que tem 330.
