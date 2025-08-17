Marc Márquez vence na Áustria e alarga domínio no Mundial de MotoGP
O espanhol Marc Márquez (Ducati) venceu hoje o Grande Prémio da Áustria de MotoGP e assegurou a nona dobradinha da temporada em 13 corridas disputadas do Mundial de motociclismo de velocidade, com Miguel Oliveira (Yamaha) em 17.º.
O português cortou a meta a 34,008 segundos de Márquez, que bateu o espanhol Fermin Aldeguer (Ducati) por 1,118 segundos, com o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) em terceiro, a 3,426.
Miguel Oliveira teve um mau arranque, com a mota a derrapar devido à dificuldade sentida por todas as Yamaha neste Red Bull Ring – as quatro terminaram nos últimos quatro lugares – o que lhe custou descer de 18.º para 20.º e último.
Já Marquez largou do quarto lugar, ganhou uma posição no arranque e, na segunda volta, subiu a segundo, atrás de Marco Bezzecchi, depois de ter passado o irmão Alex Márquez (Ducati) e o companheiro de equipa Francesco Bagnaia (Ducati).
Entretanto, o espanhol Jorge Martín (Aprilia), campeão em título, abandonou por queda e foi encaminhado para o centro médico do circuito austríaco.
Oliveira conseguiu passar o companheiro de equipa na Pramac, o australiano Jack Miller (Yamaha), na 18.ª das 28 voltas, ganhando mais uma posição quando o italiano Fábio Di Giannantonio (Ducati) desistiu com o motor da sua mota partido.
Nessa altura, as Yamaha já estavam as quatro na cauda do pelotão.
Enquanto isso, lá na frente, Marc Márquez atacou a liderança de Bezzecchi na volta 19. O italiano ainda respondeu à primeira investida do catalão mas não conseguiu devolver a segunda ultrapassagem.
O homem da Aprilia viria a perder o segundo lugar para Fermin Aldeguer enquanto ‘Pecco’ Bagnaia foi perdendo competitividade, descaindo até ao oitavo lugar final.
Marc Márquez rubricou, assim, a primeira vitória na Áustria, sexta consecutiva no campeonato, e logo no 1.000.º Grande Prémio da categoria rainha.
“Finalmente venci aqui na Áustria. Preferi esperar e atacar no final. Temos de manter a concentração porque no próximo fim de semana temos nova corrida”, frisou o piloto catalão, seis vezes campeão do mundo.
O piloto da Ducati tem, agora, 418 pontos, mais 142 do que Alex Márquez, que terminou apenas em 10.º depois de ter de cumprir uma penalização de uma volta longa.
Bagnaia é o terceiro, já a 197 de Marc Márquez.
“Não percebo. Na sexta-feira fui competitivo, hoje de manhã fui competitivo, mas nas corridas acontecem coisas estranhas. Hoje fui simplesmente lento”, lamentou o campeão de 2022 e 2023.
O campeonato regressa no próximo domingo, com o Grande Prémio da Hungria, na 14.ª das 22 etapas do Mundial.
Miguel Oliveira teve um mau arranque, com a mota a derrapar devido à dificuldade sentida por todas as Yamaha neste Red Bull Ring – as quatro terminaram nos últimos quatro lugares – o que lhe custou descer de 18.º para 20.º e último.
Já Marquez largou do quarto lugar, ganhou uma posição no arranque e, na segunda volta, subiu a segundo, atrás de Marco Bezzecchi, depois de ter passado o irmão Alex Márquez (Ducati) e o companheiro de equipa Francesco Bagnaia (Ducati).
Entretanto, o espanhol Jorge Martín (Aprilia), campeão em título, abandonou por queda e foi encaminhado para o centro médico do circuito austríaco.
Oliveira conseguiu passar o companheiro de equipa na Pramac, o australiano Jack Miller (Yamaha), na 18.ª das 28 voltas, ganhando mais uma posição quando o italiano Fábio Di Giannantonio (Ducati) desistiu com o motor da sua mota partido.
Nessa altura, as Yamaha já estavam as quatro na cauda do pelotão.
Enquanto isso, lá na frente, Marc Márquez atacou a liderança de Bezzecchi na volta 19. O italiano ainda respondeu à primeira investida do catalão mas não conseguiu devolver a segunda ultrapassagem.
O homem da Aprilia viria a perder o segundo lugar para Fermin Aldeguer enquanto ‘Pecco’ Bagnaia foi perdendo competitividade, descaindo até ao oitavo lugar final.
Marc Márquez rubricou, assim, a primeira vitória na Áustria, sexta consecutiva no campeonato, e logo no 1.000.º Grande Prémio da categoria rainha.
“Finalmente venci aqui na Áustria. Preferi esperar e atacar no final. Temos de manter a concentração porque no próximo fim de semana temos nova corrida”, frisou o piloto catalão, seis vezes campeão do mundo.
O piloto da Ducati tem, agora, 418 pontos, mais 142 do que Alex Márquez, que terminou apenas em 10.º depois de ter de cumprir uma penalização de uma volta longa.
Bagnaia é o terceiro, já a 197 de Marc Márquez.
“Não percebo. Na sexta-feira fui competitivo, hoje de manhã fui competitivo, mas nas corridas acontecem coisas estranhas. Hoje fui simplesmente lento”, lamentou o campeão de 2022 e 2023.
O campeonato regressa no próximo domingo, com o Grande Prémio da Hungria, na 14.ª das 22 etapas do Mundial.