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Marc Márquez vence no Japão e fica a dois pontos da liderança do Mundial
O espanhol Marc Márquez (Ducati) venceu hoje o Grande Prémio do Japão de MotoGP, 16.ª prova da temporada, e aproximou-se do compatriota Jorge Martín (Aprilia), que mantém a liderança do Mundial por dois pontos.
Márquez cumpriu as 24 voltas em 41.31,467 minutos, terminando com 1,363 segundos de vantagem sobre Martín, segundo classificado, enquanto o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia) completou o pódio, a 2,252 segundos do vencedor.
Depois de também ter vencido a corrida sprint de sábado, o campeão em título saiu de Motegi com 331 pontos, contra os 333 de Martín, enquanto Bezzecchi permanece terceiro, com 284, quando faltam seis grandes prémios para o final da temporada.
Martín, que conquistara a ‘pole position’, assumiu o comando na partida, seguido por Márquez, numa corrida em que todos os pilotos escolheram o pneu traseiro de composto duro após recomendação da Michelin devido ao novo asfalto do circuito nipónico, mais abrasivo que o anterior.
O piloto da Ducati manteve-se próximo do líder até à 11.ª volta, quando consumou a ultrapassagem na curva nove. Martín ainda procurou reduzir a diferença, mas Márquez respondeu e conservou a primeira posição até à bandeirada de xadrez.
Na discussão pelo terceiro lugar, Bezzecchi resistiu à aproximação do compatriota Enea Bastianini (KTM), que terminou quarto, apenas 78 milésimos atrás. Bastianini assinou a volta mais rápida da corrida na penúltima passagem, em 1.43,041 minutos.
Com este triunfo, Márquez tornou-se o primeiro piloto a vencer quatro corridas da categoria principal em Motegi, depois dos sucessos em 2016, 2018 e 2019, ultrapassando os três triunfos dos espanhóis Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo e do italiano Loris Capirossi.
O espanhol alcançou ainda o seu 10.º pódio de MotoGP no circuito japonês, numa jornada em que somou a 79.ª vitória na categoria principal.
A Ducati conquistou a quinta vitória consecutiva em Motegi e a 10.ª neste traçado, igualando o número de triunfos da Honda.
Atrás dos quatro primeiros, o espanhol Raúl Fernández e o japonês Ai Ogura, ambos em Aprilia, terminaram nas quinta e sexta posições, respetivamente, à frente do espanhol Pedro Acosta (KTM), sétimo, e do italiano Francesco Bagnaia (Ducati), oitavo.
O campeonato prossegue a 11 de outubro, com o Grande Prémio da Indonésia, no circuito de Mandalika.
Depois de também ter vencido a corrida sprint de sábado, o campeão em título saiu de Motegi com 331 pontos, contra os 333 de Martín, enquanto Bezzecchi permanece terceiro, com 284, quando faltam seis grandes prémios para o final da temporada.
Martín, que conquistara a ‘pole position’, assumiu o comando na partida, seguido por Márquez, numa corrida em que todos os pilotos escolheram o pneu traseiro de composto duro após recomendação da Michelin devido ao novo asfalto do circuito nipónico, mais abrasivo que o anterior.
O piloto da Ducati manteve-se próximo do líder até à 11.ª volta, quando consumou a ultrapassagem na curva nove. Martín ainda procurou reduzir a diferença, mas Márquez respondeu e conservou a primeira posição até à bandeirada de xadrez.
Na discussão pelo terceiro lugar, Bezzecchi resistiu à aproximação do compatriota Enea Bastianini (KTM), que terminou quarto, apenas 78 milésimos atrás. Bastianini assinou a volta mais rápida da corrida na penúltima passagem, em 1.43,041 minutos.
Com este triunfo, Márquez tornou-se o primeiro piloto a vencer quatro corridas da categoria principal em Motegi, depois dos sucessos em 2016, 2018 e 2019, ultrapassando os três triunfos dos espanhóis Dani Pedrosa e Jorge Lorenzo e do italiano Loris Capirossi.
O espanhol alcançou ainda o seu 10.º pódio de MotoGP no circuito japonês, numa jornada em que somou a 79.ª vitória na categoria principal.
A Ducati conquistou a quinta vitória consecutiva em Motegi e a 10.ª neste traçado, igualando o número de triunfos da Honda.
Atrás dos quatro primeiros, o espanhol Raúl Fernández e o japonês Ai Ogura, ambos em Aprilia, terminaram nas quinta e sexta posições, respetivamente, à frente do espanhol Pedro Acosta (KTM), sétimo, e do italiano Francesco Bagnaia (Ducati), oitavo.
O campeonato prossegue a 11 de outubro, com o Grande Prémio da Indonésia, no circuito de Mandalika.