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Marc Márquez vence sprint no Japão e aproxima-se de Jorge Martín
O espanhol Marc Márquez (Ducati) venceu hoje a corrida sprint do Grande Prémio do Japão de MotoGP e reduziu para sete pontos a desvantagem para o líder do Mundial, Jorge Martín (Aprilia).
Márquez terminou à frente do brasileiro Diogo Moreira (Honda), segundo, a 2,754 segundos, e de Martín, terceiro, a 2,854, após uma penalização por exceder os limites da pista na última volta.
Martín cruzou a meta em segundo, mas perdeu uma posição por pisar a zona verde na curva 10.
O italiano Enea Bastianini (KTM) recebeu idêntica penalização e ficou em quarto, permitindo a Moreira conquistar o primeiro pódio em MotoGP e cimentar a sua candidatura a um lugar na equipa oficial da Honda na próxima temporada.
Márquez assumiu o comando na partida, depois de ter sido segundo na qualificação, em que Jorge Martin estabeleceu um novo recorde da pista para conquistar a pole. Mas, no arranque, foi Márquez quem levou a melhor e liderou até ao fim, somando a 22.ª vitória em corridas sprint.
A primeira volta ficou marcada por um acidente que envolveu os espanhóis Álex Márquez (Ducati) e Pedro Acosta (KTM) e o italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati). O mais novo dos irmãos Márquez arremeteu pelo interior da primeira curva para forçar a ultrapassagem a Di Giannantonio, mas acabou por tocar nos dois adversários e os três ficaram no solo e fora de prova.
O italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que fez uma má escolha de pneus, terminou em sexto e ficou a 45 pontos de Martín, enquanto Acosta está, agora, a 79, depois de uma vitória na ronda anterior.
A corrida principal do GP do Japão disputa-se no domingo.
Martín cruzou a meta em segundo, mas perdeu uma posição por pisar a zona verde na curva 10.
O italiano Enea Bastianini (KTM) recebeu idêntica penalização e ficou em quarto, permitindo a Moreira conquistar o primeiro pódio em MotoGP e cimentar a sua candidatura a um lugar na equipa oficial da Honda na próxima temporada.
Márquez assumiu o comando na partida, depois de ter sido segundo na qualificação, em que Jorge Martin estabeleceu um novo recorde da pista para conquistar a pole. Mas, no arranque, foi Márquez quem levou a melhor e liderou até ao fim, somando a 22.ª vitória em corridas sprint.
A primeira volta ficou marcada por um acidente que envolveu os espanhóis Álex Márquez (Ducati) e Pedro Acosta (KTM) e o italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati). O mais novo dos irmãos Márquez arremeteu pelo interior da primeira curva para forçar a ultrapassagem a Di Giannantonio, mas acabou por tocar nos dois adversários e os três ficaram no solo e fora de prova.
O italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que fez uma má escolha de pneus, terminou em sexto e ficou a 45 pontos de Martín, enquanto Acosta está, agora, a 79, depois de uma vitória na ronda anterior.
A corrida principal do GP do Japão disputa-se no domingo.