Marc Márquez vence sprint race do GP da Hungria em MotoGP





(Com Lusa)





Márquez, que largou da 'pole position', venceu com 1,548 segundos de vantagem sobre o compatriota Pedro Acosta (KTM) e 2,722 sobre o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), líder do campeonato.Depois de duas provas de ausência devido à lesão contraída no GP de França, em 08 de maio, que o obrigou a passar pelo bloco de operações, Marc Márquez regressou nesta prova húngara já recuperado, também, de um incómodo no ombro direito provocado por um parafuso, que estava a tocar num nervo, o que afetava a sua pilotagem.A confirmação da recuperação surgiu ainda na qualificação, com o piloto catalão, campeão em título, a conquistar a 'pole position' para as duas corridas do fim de semana.Largando do primeiro lugar da grelha, o mais velho dos irmãos Márquez não se deixou surpreender e manteve o comando, levando consigo Pedro Acosta, o único que conseguiu acompanhar de mais perto o ritmo do campeão em título.Bezzecchi, que partiu apenas do sexto lugar, rapidamente recuperou três posições e saltou para terceiro.Ainda se viu pressionado pelos espanhóis Fermin Aldeguer (Ducati) e Raul Fernandez (Aprilia), mas conseguiu aguentar a pressão e o lugar no degrau mais baixo do pódio.Com este resultado, Bezzecchi aumentou a sua vantagem para o segundo classificado do Mundial, o espanhol Jorge Martin, seu companheiro de equipa na Aprilia, que não foi além do sexto posto.O italiano lidera com 180 pontos, contra os 160 de Jorge Martin.Marc Márquez, que repetiu a vitória conseguida neste traçado do Balaton Park em 2025, é sétimo, com 83.Caso vença a corrida de domingo, Márquez chega aos 100 triunfos em todas as categorias do Mundial de velocidade.