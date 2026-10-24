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Marc Márquez vence sprint race na Austrália e lidera Mundial de MotoGP
O espanhol Marc Márquez (Ducati) venceu a corrida sprint do Grande Prémio da Austrália de MotoGP e recuperou a liderança do Mundial, após a queda do compatriota Jorge Martín (Aprilia), que falha a corrida de domingo.
Márquez completou as 13 voltas ao circuito de Phillip Island em 19.09,411 minutos, impondo-se ao irmão Álex Márquez (Ducati), que terminou na segunda posição, a 0,323 segundos, e ao italiano Fabio Di Giannantonio (Ducati), que foi terceiro, a 0,590.
A discussão pela vitória ficou marcada pelo duelo entre os dois primeiros do campeonato, com sucessivas trocas de posição, até Martín cair na oitava das 13 voltas, quando seguia em segundo.
O piloto da Aprilia, que chegara à Austrália com dois pontos de vantagem sobre Márquez, perdeu o controlo da mota na curva oito, depois de passar sobre o corretor na curva anterior, sendo transportado ao centro médico do circuito.
Os exames revelaram uma fratura do rádio e suspeitas de outra na extremidade distal do cúbito, junto ao pulso, tendo Martín sido declarado inapto para disputar a corrida principal de domingo.
Márquez, que partira da ‘pole position’, conservou o comando no arranque, enquanto Martín subiu de quarto para segundo e rapidamente se lançou na discussão pela liderança.
O piloto da Aprilia conseguiu assumir a primeira posição, mas um erro na quinta volta permitiu ao adversário recuperar o comando. As tentativas de ultrapassagem prosseguiram até à queda que retirou Martín da corrida.
Nas voltas finais, Álex Márquez e Di Giannantonio aproximaram-se do vencedor, mas não conseguiram impedir um pódio inteiramente ocupado por pilotos da Ducati.
Bezzecchi recuperou de 12.º no final da primeira volta para quarto, a 1,074 segundos, à frente do espanhol Pedro Acosta (KTM), quinto, a 3,689.
O japonês Ai Ogura (Aprilia) cruzou a meta em sexto, mas recebeu uma penalização de oito segundos por uma infração relativa à pressão dos pneus, caindo para 13.º.
A sanção promoveu o sul-africano Brad Binder (KTM) a sexto, o australiano Jack Miller (Yamaha) a sétimo, o brasileiro Diogo Moreira (Honda) a oitavo e o espanhol Iker Lecuona (Ducati) a nono, último lugar pontuável.
Com a nona vitória em corridas sprint nesta temporada, o campeão em título passou a somar 365 pontos, mais 10 do que Martín e 50 do que o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), quarto classificado na corrida australiana.
Sem Jorge Martin no domingo, e numa altura em que ainda faltam disputar mais quatro Grandes Prémios depois da Austrália, Marc Márquez fica com via aberta para um 10.º título mundial, podendo ultrapassar os nove de Valentino Rossi.
A discussão pela vitória ficou marcada pelo duelo entre os dois primeiros do campeonato, com sucessivas trocas de posição, até Martín cair na oitava das 13 voltas, quando seguia em segundo.
O piloto da Aprilia, que chegara à Austrália com dois pontos de vantagem sobre Márquez, perdeu o controlo da mota na curva oito, depois de passar sobre o corretor na curva anterior, sendo transportado ao centro médico do circuito.
Os exames revelaram uma fratura do rádio e suspeitas de outra na extremidade distal do cúbito, junto ao pulso, tendo Martín sido declarado inapto para disputar a corrida principal de domingo.
Márquez, que partira da ‘pole position’, conservou o comando no arranque, enquanto Martín subiu de quarto para segundo e rapidamente se lançou na discussão pela liderança.
O piloto da Aprilia conseguiu assumir a primeira posição, mas um erro na quinta volta permitiu ao adversário recuperar o comando. As tentativas de ultrapassagem prosseguiram até à queda que retirou Martín da corrida.
Nas voltas finais, Álex Márquez e Di Giannantonio aproximaram-se do vencedor, mas não conseguiram impedir um pódio inteiramente ocupado por pilotos da Ducati.
Bezzecchi recuperou de 12.º no final da primeira volta para quarto, a 1,074 segundos, à frente do espanhol Pedro Acosta (KTM), quinto, a 3,689.
O japonês Ai Ogura (Aprilia) cruzou a meta em sexto, mas recebeu uma penalização de oito segundos por uma infração relativa à pressão dos pneus, caindo para 13.º.
A sanção promoveu o sul-africano Brad Binder (KTM) a sexto, o australiano Jack Miller (Yamaha) a sétimo, o brasileiro Diogo Moreira (Honda) a oitavo e o espanhol Iker Lecuona (Ducati) a nono, último lugar pontuável.
Com a nona vitória em corridas sprint nesta temporada, o campeão em título passou a somar 365 pontos, mais 10 do que Martín e 50 do que o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), quarto classificado na corrida australiana.
Sem Jorge Martin no domingo, e numa altura em que ainda faltam disputar mais quatro Grandes Prémios depois da Austrália, Marc Márquez fica com via aberta para um 10.º título mundial, podendo ultrapassar os nove de Valentino Rossi.
(Com Lusa)