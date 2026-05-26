Martim Ventura lidera na Argentina após primeira etapa da Ruta 40
O português Martim Ventura (Honda) lidera a categoria Rally 2 da Ruta 40, terceira ronda do Mundial de Rali Raid, que se disputa na Argentina, enquanto João Ferreira (Toyota Hilux) foi quinto nos automóveis.
Ventura, que na véspera vencera o prólogo, terminou a primeira etapa, em torno de San Juan, na segunda posição da categoria Rally 2, a 22 segundos do brasileiro Bruno Crivilin (Honda), com o norte-americano Preston Campbell (Honda) em terceiro, a 40.
Este resultado permitiu a Martim Ventura manter o comando da prova na segunda categoria mais importante das motas, com 17 segundos de vantagem sobre Crivilin.
“Foi difícil entrar no ritmo. Ainda é a primeira etapa e temos muita prova pela frente. Estou pronto para a luta”, disse o piloto português, da equipa oficial da Honda, gerida pelo também português Ruben Faria.
O antigo piloto destacou o desempenho de Martim Ventura.
“Não se sentiu muito confortável mas terminou muito perto do Bruno. Foi uma prestação sólida que lhe permite estar na liderança”, sublinhou o algarvio.
Na geral, o australiano Daniel Sanders (KTM) foi o mais rápido, batendo o japonês Tosha Schareina (Honda) por 06.02 minutos, com o norte-americano Ricky Brabec (Honda) em terceiro, a 07.29.
Sanders comanda a prova sul-americana com 05.44 minutos de vantagem sobre Schareina.
Nos automóveis, o português João Ferreira foi o quinto mais rápido depois de ter sofrido dois furos na especial de hoje.
“Foi um dia complicado logo desde o início. Tivemos dois furos e um deles aconteceu muito cedo na especial, o que nos fez perder bastante tempo. Depois disso tivemos de atacar forte para recuperar e penso que conseguimos limitar os danos”, explicou o piloto leiriense, que terminou a 01.49 minutos do vencedor, o polaco Eric Goczal (Energyland), e ocupa idêntica posição na geral.
Na terça-feira disputa-se a segunda etapa, entre San Juan e San Rafael, com 634 quilómetros.
“Sabemos que ainda há muita corrida pela frente. O objetivo passa por continuar consistentes, evitar erros e lutar pelos melhores lugares já amanhã”, concluiu João Ferreira, que é navegado por Filipe Palmeiro.
