Max Verstappen conquista pole em Imola e homenageia Ayrton Senna

Verstappen gastou 1.14,746 minutos na sua melhor volta ao traçado que acolhe o Grande Prémio da Emilia Romagna, deixando na segunda posição o australiano Oscar Piastri (McLaren), a 0,74 segundos, logo seguido do britânico Lando Norris (McLaren), a 0,091 segundos do autor da 'pole'.



“É algo muito especial. Há 30 anos, faleceu aqui o Ayrton Senna [em 01 de maio de 1994]. Esta 'pole' é uma grande homenagem a ele”, frisou o tricampeão mundial, após conquistar a sétima 'pole' em sete corridas.



Max Verstappen mostrou-se surpreendido por ter sido o mais rápido, até porque pediu “algumas alterações no carro antes da qualificação”, após uma terceira sessão de treinos livres dominada pelos dois McLaren.



A equipa britânica tem sido a principal adversária da Red Bull, pois o melhor Ferrari foi o do monegasco Charles Leclerc, na quarta posição, a 0,224 segundos, com o espanhol Carlos Sainz em quinto, mas já a quase meio segundo (terminou a 0,487).



A surpresa foi a eliminação do mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) na Q2, ao terminar na 11.ª posição, numa das sessões mais difíceis do ano para a equipa campeã em título.



A qualificação ficou marcada por uma saída de pista do Aston Martin do espanhol Fernando Alonso logo na Q1, que ficou danificado. A operação de reparação deverá obrigar o asturiano a partir da via das boxes.



Alonso já tinha sofrido um despiste de manhã, que deu muito trabalho aos mecânicos da equipa, para deixarem o monolugar em condições de disputar a qualificação.



Mas um erro do espanhol na 'chicane' de Tamborello provocou danos no fundo plano do seu carro.



O GP da Emilia Romagna é a sétima prova da temporada, sendo que há um ano teve de ser cancelado em virtude das cheias que afetaram aquela zona de Itália.



Max Verstappen chega na liderança, com 136 pontos, mais 33 do que Sérgio Pérez, segundo.