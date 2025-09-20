Max Verstappen conquista pole position em qualificação acidentada no Azerbaijão

O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) conquistou hoje o primeiro lugar da grelha de partida para o Grande Prémio do Azerbaijão, 17.ª ronda da temporada, numa sessão interrompida por cinco vezes devido a acidentes.
O tetracampeão mundial, que venceu a ronda anterior, em Itália, fez a melhor volta em 1.41,117 minutos, batendo o espanhol Carlos Sainz (Williams) por 0,478 segundos, com o neozelandês Liam Lawson (Racing Bulls) em terceiro, a 0,590.
A sessão, disputada no circuito citadino da capital do Azerbaijão (Baku), já de si difícil para os pilotos pelo facto de ter as barreiras de proteção à face da pista, ficou ainda mais difícil devido a alguns aguaceiros.
O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) não evitou o choque com o rails de proteção durante a terceira e última fase da qualificação (Q3), obrigando à quinta interrupção da jornada.
Já anteriormente tinham batido o tailandês Alex Albon (Williams), o alemão Nico Hulkenberg (Kick Saubar), o argentino Franco Colapinto (Alpine) e o britânico Olie Bearman (Haas).
O acidente de Leclerc aconteceu já na última fase, a Q3, e pôs fim a uma série que já ia em quatro pole positions consecutivas do monegasco.
Aproveitou Max Verstappen para conquistar a segunda consecutiva, sexta da temporada e 46.ª da carreira.
“Foi uma qualificação muito longa. Era muito difícil acertar com as voltas. As bandeiras vermelhas [que interrompera a sessão] deixaram-nos sem pneus mas estou muto satisfeito pela forma como decorre o fim de semana até agora”, frisou o neerlandês.
Carlos Sainz conseguiu o melhor resultado da temporada com o segundo lugar, ao lado de Verstappen.
“Estou muito satisfeito. Acertámos com os pneus no momento certo. Estávamos numa altura em que os carros da frente nos podiam dar quatro ou cinco décimas mas só o Max é que o fez”, explicou.
O italiano Kimi Antonelli (Mercedes) foi o quarto e bateu o seu companheiro de equipa, o britânico George Russell (Mercedes), que foi quinto.
O britânico Lando Norris (McLaren) foi apenas o sétimo, com o australiano Oscar Piastri (McLaren), líder do campeonato, em nono.
