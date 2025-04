Max Verstappen conquista primeira pole do ano no GP do Japão de Fórmula 1

Verstappen, que chega a esta ronda na segunda posição do campeonato, fez a melhor volta em 1.26,983 minutos, batendo o líder do campeonato, o britânico Lando Norris (McLaren) por 0,012 segundos, com o australiano Oscar Piastri (McLaren) em terceiro, a 0,044.

“Tentámos o melhor que pudemos para conseguir o melhor balanço possível do carro mas não foi fácil. A cada sessão fomos fazendo pequenas melhorias e penso que foi aí que conseguimos fazer a diferença”, explicou o piloto neerlandês.O circuito de Suzuka é um dos mais exigentes do Mundial e onde os pilotos conseguem fazer alguma diferença face à mecânica.“A última volta foi prego a fundo. Aqui, ir no limite, ou até um pouco além, acaba por pagar dividendos”, frisou.Se Verstappen surpreendeu pela positiva, o britânico Lewis Hamilton (Ferrari) parece ter dado um passo atrás depois de ter vencido a corrida sprint na prova anterior, na China.O britânico, que este ano procura um inédito oitavo título mundial, primeiro com a Ferrari, foi apenas oitavo classificado, a 0,627 segundos do piloto da Red Bull.Hamilton viu-se envolvido num incidente com o espanhol Carlos Sainz (Williams), precisamente o piloto que substituiu na Ferrari, que seguia em marcha lenta quando o britânico tentava uma volta rápida.O piloto espanhol acabou penalizado em três posições na grelha e domingo partirá do 15.º lugar.A sessão teve, ainda, de ser interrompida durante a segunda fase da qualificação, a Q2, devido a um pequeno incêndio na erva da escapatória da curva 15, provocada pelas faíscas que saíam dos monolugares.Uma situação que já tinha acontecido na terceira sessão de treinos livres.O monegasco Charles Leclerc (Ferrari) foi quarto classificado, a 0,316 segundos, seguido do britânico George Russell (Mercedes), do italiano Kimi Antonelli (Mercedes) e do francês Isack Hadjar (Racing Bulls).O neozelandês Liam Lawson, despromovido esta semana da Red Bull para a Racing Bulls, ‘vingou-se’ e bateu o substituto, o japonês Yuki Tsunoda (Red Bull), Lawson parte do 13.º e o nipónico do 14.º, ambos promovidos uma posição com o castigo de Sainz.A corrida tem arranque previsto para domingo, às 06:00 horas (horas de Lisboa), com previsão de possibilidade de chuva.Lando Norris chega na liderança do campeonato, com 44 pontos, mais oito do que Verstappen, que é segundo.