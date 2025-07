Max Verstappen vai manter-se na Red Bull em 2026

"Penso que é tempo de colocar um ponto final nesses rumores, está bastante claro para mim que continuarei", declarou Verstappen aos jornalistas presentes no circuito de Hungaroring, onde vai decorrer no próximo fim de semana o Grande Prémio da Hungria.



As dúvidas quanto à manutenção do neerlandês na Red Bull foram crescendo nas últimas semanas, depois deste não ter mostrado claramente a intenção de se manter na atual equipa e numa altura em que esta revela grandes dificuldades para responder ao domínio dos McLaren no Mundial.



"Ainda não tinha dito nada em relação a isso porque estava a concentrar-me unicamente com a equipa na melhoria das nossas performances, nas ideias para o futuro e no próximo ano", explicou.



Com 27 anos, Verstappen está ligado contratualmente com a Red Bull até 2028, sendo atualmente o terceiro classificado do Mundial de pilotos, logo atrás dos dois corredores da McLaren, o australiano Oscar Piastri, líder, e o britânico Lando Norris, segundo.



Ao serviço da Red Bull, Max Verstappen conquistou 65 grandes prémios e quatro campeonatos do mundo de pilotos (2021, 2022, 2023 e 2024).