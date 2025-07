Max Verstappen vence corrida sprint do Grande Prémio da Bélgica de Fórmula 1

Verstappen, que largou da segunda posição da grelha, gastou 26.37,997 minutos para cumprir as 15 voltas, batendo o australiano Oscar Piastri (McLaren) por 0,753 segundos, com o britânico Lando Norris (McLaren) a ser terceiro classificado, a 1,414 segundos de Verstappen.



Na primeira corrida após o despedimento do britânico Christian Horner como patrão da Red Bull, Max Verstappen atacou cedo a liderança de Piastri, consumando a ultrapassagem ainda na primeira volta, sem DRS (o sistema que otimiza a asa traseira dos carros que seguem a menos de um segundo do que os precede).



A partir daí, mesmo com um carro superior, Piastri nunca mais conseguiu recuperar o primeiro lugar.



Também Lando Norris se viu ultrapassado, perdendo a terceira posição para o monegasco Charles Leclerc (Ferrari). No entanto, ao contrário do seu companheiro de equipa, Norris viria a recuperar a terceira posição na quarta volta da corrida sprint.



O francês Esteban Ocon (Haas) foi o quinto, na frente do espanhol Carlos Sainz (Williams).



O britânico George Russell (Mercedes) não foi além do 12.º lugar, e o seu compatriota, Lewis Hamilton (Ferrari), do 15.º.



Com estes resultados, Oscar Piastri mantém o comando do campeonato, com 241 pontos, mais nove do que o seu companheiro de equipa, Lando Norris, que é segundo.



Max Verstappen recuperou um ponto ao líder e é terceiro, com 173.



Domingo disputa-se a corrida principal, sendo esperada chuva, que pode ajudar baralhar as contas.