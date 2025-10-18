Motores
Fórmula1
Max Verstappen vence corrida sprint nos Estados Unidos e os dois McLaren chocam
O piloto neerlandês Max Verstappen (Red Bull) venceu a corrida sprint do Grande Prémio dos Estados Unidos de Fórmula 1, 19.ª das 24 rondas da temporada, em que os dois McLaren chocaram entre si.
Verstappen, que largou da ‘pole position’, bateu o britânico George Russell (Mercedes) por 0,395 segundos, com o espanhol Carlos Sainz (Williams) em terceiro, a 0,791.
De fora ficaram os dois McLaren, logo na primeira curva, num acidente que apanhou ainda o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin) e que a direção de prova considerou como sendo um incidente de corrida.
O australiano Oscar Piastri, largando do terceiro lugar, tentou surpreender o seu companheiro de equipa, o britânico Lando Norris, mas acabou por chocar diretamente com o segundo McLaren.
A corrida foi interrompida e, no reinício, Verstappen manteve o comando, vencendo com autoridade.
Desta forma, reduziu em oito pontos a distância para o líder do campeonato, que continua a ser Oscar Piastri.
O australiano tem, agora, 55 pontos de vantagem sobre o neerlandês e 22 sobre Norris.
Domingo disputa-se a corrida principal do Grande Prémio norte-americano.
