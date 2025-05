Max Verstappen vence GP de Emilia-Romagna e relança-se no Mundial de Fórmula 1

Verstappen, 27 anos, obteve o 65.º triunfo na F1, segundo esta temporada, superando na mítica pista italiana os McLaren do inglês Lando Norris, segundo, e do australiano Oscar Piastri, terceiro, que conservou a liderança do Mundial.



Com estes resultados, Piastri lidera agora com 146 pontos, mais 13 do que Lando Norris (133) e 22 do que Max Verstappen (124).