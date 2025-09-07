Max Verstappen vence GP de Itália

O campeão mundial em título, que na véspera garantiu a pole position mais rápida da história, deixou o britânico Lando Norris (McLaren) na segunda posição, a 19,207 segundos, com o australiano Oscar Piastri (McLaren) em terceiro, a 21,351.

Com estes resultados, Piastri mantém o comando do campeonato, mas agora com 31 pontos de vantagem sobre Norris, a quem teve de deixar passar nas últimas voltas a pedido da equipa após um erro dos mecânicos na troca de pneus.