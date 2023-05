Max Verstappen vence GP do Mónaco e alarga comando do Mundial de Fórmula 1

Verstappen, que saiu da ‘pole position’, cortou a meta após 1:48.51,980 horas e com 27,921 segundos de vantagem sobre o segundo classificado, o espanhol Fernando Alonso (Aston Martin), e 36,990 segundos sobre o terceiro, o francês Esteban Ocon (Alpine).



O piloto neerlandês começou esta sexta corrida da temporada (seria a sétima sem o cancelamento do GP de Itália) com pneus médios montados, enquanto Aston Martin tentou esticar ao máximo a paragem de Fernando Alonso, que começou com duros.



Isso hipotecou as hipóteses de o piloto asturiano tentar a ultrapassagem no arranque (os seus pneus tinham menos aderência).



No apertado circuito do principado, a partida decorreu sem incidentes, com o francês Ocon a manter o terceiro lugar que herdou do monegasco Charles Leclerc (Ferrari), penalizado em três posições por ter atrapalhado o britânico Lando Norris (McLaren) na sessão de qualificação.



Com 78 voltas pela frente, os pilotos foram tentando adiar a paragem ao máximo, pois havia a possibilidade de a chuva cair e baralhar as contas táticas.



Depois do erro cometido na qualificação que o atirou para a cauda do pelotão, o mexicano Sérgio Pérez (Red Bull) apostou no inverso, parando logo no início para, depois, aproveitar para ganhar posições quando os adversários fossem às boxes trocar de pneus.



No entanto, o tiro saiu pela culatra e o segundo classificado do Mundial de pilotos nunca conseguiu ir além do 16.º posto, ficando preso no tráfego do principado.



Verstappen foi mantendo Alonso à distância, mas não o suficiente para uma paragem sem sobressaltos. Por isso, a Red Bull foi adiando a ida às boxes, apesar dos lamentos do atual campeão mundial com a degradação dos seus pneus médios.



Até que na volta 53 a chuva apareceu, e baralhou as jogadas táticas, até porque atingiu apenas parte do traçado desenhado nas ruas de Monte Carlo.



Apesar de avisada da possibilidade de chuva, a Aston Martin tinha acabado de fazer entrar Alonso para trocar os duros pelos médios, esperando que o aguaceiro fosse ligeiro.



Mas a aposta falhou, pois Verstappen parou a seguir e montou pneus intermédios (para chuva fraca), a opção escolhida pela generalidade dos pilotos.



Alonso voltaria às boxes pouco depois para montar os mesmos pneus intermédios com que ambos terminaram a corrida.



Essa má decisão pode ter comprometido a possibilidade de o piloto da Aston Martin lutar pela vitória, mas não a de conquistar o segundo lugar pela primeira vez este ano, depois de quatro terceiros lugares e um quarto.



Quem teve uma prova para esquecer foi a Ferrari, que desbaratou o quarto lugar da grelha de Carlos Sainz (parou depois do seu companheiro de equipa e foi ultrapassado) e ainda fez um pião.



O espanhol foi apenas oitavo, atrás dos dois Mercedes (Lewis Hamilton foi quarto e George Russell quinto), do companheiro de equipa Charles Leclerc (foi sexto) e do francês Pierre Gasly, que levou o segundo Alpine ao sétimo lugar.



O calvário de Sérgio Pérez terminou após cinco paragens nas boxes para troca de pneus (depois dos duros, ainda montou intermédios e pneus de chuva) na 16.ª posição, sem pontos.



A melhor volta da corrida ficou para Lewis Hamilton, que somou, assim, um ponto extra para o campeonato.



Com estes resultados, Max Verstappen conquistou o 39.º triunfo da carreira, segundo em Monte Carlo, e reforçou a liderança, passando de 14 pontos de vantagem sobre Perez para os 39 com que sai do principado.



“Foi uma corrida difícil, por causa dos pneus. Sabíamos que vinha chuva e não sabíamos o que ia acontecer. Foi complicado de conduzir. O piso estava incrivelmente escorregadio e toquei algumas vezes nas paredes. Mas é o Mónaco”, comentou, no final, o líder do campeonato.



Verstappen tem agora 144 pontos, contra os 105 de Pérez e os 93 de Alonso, que é terceiro no campeonato. Lewis Hamilton é quarto, mas apenas com 69.



No Mundial de construtores, a Red Bull domina, com 249 pontos, contra os 120 da Aston Martin e os 119 da Mercedes. A Ferrari é quarta, com 90.



A próxima ronda disputa-se já no domingo, com o GP de Espanha, em Barcelona.