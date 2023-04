Miguel Cristóvão foi segundo dos LMP3 no arranque das European Le Mans Series

Miguel Cristóvão, que inicialmente foi terceiro classificado, aproveitou a penalização sofrida por Antoine Doquin (Racing Spirit of LeMan), que tinha vencido em pista mas não cumpriu as regras do safety car, para ascender ao segundo lugar, a pouco mais de 12 segundos do vencedor, o carro da Cool Racing (com Adrien Chila, Marcos Siebert e Alejandro Garcia). O Racing Spirit of LeMan desceu ao terceiro lugar.



O piloto luso, que fez fez equipa com Kai Askey e Wyatt Brichacek, considerou que foi “uma boa forma de começar o campeonato”.



“Foi uma corrida difícil, mas conseguimos um bom resultado e começar bem a temporada, que era o nosso objetivo. Estrategicamente eu fiz os dois primeiros ‘stints’ [turnos de condução] com o mesmo jogo de pneus, mas consegui manter sempre um bom ritmo e estar sempre na luta pelo primeiro lugar. Penso que a situação de ‘Full Course Yellows’, logo após a nossa segunda paragem nas boxes foi determinante para que ficássemos afastados da vitória. Mas foi uma boa forma de começar o campeonato”, frisou.



Nesta categoria, o também português Manuel Espírito Santo (Team Virage) foi oitavo classificado.



A vitória na prova LMP2 coube ao carro da Racing Team Tourkey, que bateu o Duqueine Team por 2,363 segundos, com a AF Corse em terceiro, a 10,632 segundos.



A Algarve ProRacing foi oitava classificada.



A próxima ronda será em França, em 16 de julho.