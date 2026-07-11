Miguel Oliveira 11.º em Donington





(Com Lusa)

Miguel Oliveira, que rodou na 20.ª posição nos treinos livres, concluiu a prova no 11.º posto, a 28,689 segundos de Lekuona.O espanhol alcançou hoje a sua primeira vitória em superbikes nesta oitava prova do campeonato, após uma intensa luta com o seu companheiro de equipa e líder do campeonato, o italiano Nicolò Bulega, que tinha vencido todas as corridas até ao momento do campeonato e já levava 25 triunfos consecutivos.Lecuona cumpriu as 23 voltas ao circuito em 32.58,594 minutos, com apenas 0,165 segundos de vantagem para Bulega.A segunda corrida da ronda de Donington Park está agendada para domingo.