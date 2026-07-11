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Miguel Oliveira 11.º em Donington
O piloto português Miguel Oliveira (BMW) foi 11.º na primeira corrida da ronda britânica do Mundial de Superbikes, que decorre em Donington Park, prova ganha pelo espanhol Íker Lecuona (Aruba.it Racing-Ducati).
Miguel Oliveira, que rodou na 20.ª posição nos treinos livres, concluiu a prova no 11.º posto, a 28,689 segundos de Lekuona.
O espanhol alcançou hoje a sua primeira vitória em superbikes nesta oitava prova do campeonato, após uma intensa luta com o seu companheiro de equipa e líder do campeonato, o italiano Nicolò Bulega, que tinha vencido todas as corridas até ao momento do campeonato e já levava 25 triunfos consecutivos.
Lecuona cumpriu as 23 voltas ao circuito em 32.58,594 minutos, com apenas 0,165 segundos de vantagem para Bulega.
A segunda corrida da ronda de Donington Park está agendada para domingo.
O espanhol alcançou hoje a sua primeira vitória em superbikes nesta oitava prova do campeonato, após uma intensa luta com o seu companheiro de equipa e líder do campeonato, o italiano Nicolò Bulega, que tinha vencido todas as corridas até ao momento do campeonato e já levava 25 triunfos consecutivos.
Lecuona cumpriu as 23 voltas ao circuito em 32.58,594 minutos, com apenas 0,165 segundos de vantagem para Bulega.
A segunda corrida da ronda de Donington Park está agendada para domingo.
(Com Lusa)