Miguel Oliveira 12.º na Superpole de França

O piloto da BMW arrancou do 19.º lugar da grelha e recuperou sete posições ao longo das 10 voltas, mas terminou fora dos nove primeiros, os lugares que atribuem pontos nesta corrida mais curta, a 16 segundos do vencedor, o italiano Nicolò Bulega (Ducati).



Por ter ficado fora do ‘top 9’, Miguel Oliveira também não conseguiu melhorar a posição de partida para a segunda corrida principal, pelo que voltará a arrancar do 19.º posto na prova da tarde.



A vitória pertenceu ao italiano Bulega, que alcançou o 25.º triunfo da temporada e ficou a duas vitórias do recorde absoluto de 27 numa única época do Mundial de Superbikes.



Bulega partiu da ‘pole position’, mas perdeu a liderança para o espanhol Iker Lecuona (Ducati) na quinta curva da primeira volta. O italiano recuperou o comando no mesmo local, na terceira passagem, e aproveitou um erro do companheiro de equipa na volta seguinte para construir uma vantagem superior a 1,5 segundos.



O líder do campeonato acabou por vencer com 2,073 segundos de vantagem sobre Lecuona, que alcançou o 21.º segundo lugar da temporada, um novo máximo numa única época.



O italiano Yari Montella (Ducati) completou o pódio, a 5,400 segundos do vencedor, beneficiando da queda do britânico Sam Lowes (Ducati) na terceira curva da última volta, quando ocupava o terceiro lugar.



Bulega estabeleceu ainda um novo recorde da pista, ao completar a volta mais rápida em 1.34,750 minutos.



O italiano Alberto Surra (Ducati) foi quarto, seguido do britânico Alex Lowes (Bimota) e do compatriota Tommy Bridewell (Ducati), que regressou à competição depois da queda sofrida na primeira corrida de sábado.



(Com Lusa)

