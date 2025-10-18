Miguel Oliveira 14.º na corrida sprint do GP da Austrália

Miguel Oliveira, que arrancou da 16.ª posição, cortou a meta a 17,494 segundos do vencedor, o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), que bateu o espanhol Raul Fernandez (Aprilia) por 3,149 segundos, com o também espanhol Pedro Acosta (KTM) em terceiro, a 5,310.



O australiano Jack Miller foi, desta vez, o melhor dos pilotos da Yamaha, ao terminar na quarta posição.



Já Miguel Oliveira, admitiu ter sentido “problemas com a eletrónica” que afetaram a qualificação, com clara interferência no resultado final.



“Tive alguns problemas na qualificação com a eletrónica e a gestão do pneu traseiro na última curva”, começou por explicar o piloto português natural de Almada.



Numa corrida em que estiveram ausentes o campeão de 2024, o espanhol Jorge Martin (Aprilia) e o atual virtual campeão de 2025, o também espanhol Marc Márquez (Ducati), por lesão, Miguel Oliveira lamentou a queda de desempenho do pneu traseiro.



“Na corrida sprint, tive um bom início e consegui conquistar duas posições, até que, a cinco voltas do final, tive uma queda de desempenho do pneu traseiro. Mas, de certeza que poderemos fazer alguma coisa para amanhã [domingo] melhorarmos o ritmo”, concluiu o piloto português.



Com estes resultados, Marco Bezzecchi aproximou-se do terceiro lugar no campeonato, que ainda pertence ao compatriota Francesco Bagnaia (Ducati), que hoje foi o penúltimo classificado.



Marc Márquez, com 545 pontos, já assegurou matematicamente a conquista do sétimo título mundial da carreira no MotoGP, enquanto Miguel Oliveira é 21.º, com 32. A corrida principal realiza-se no domingo.