Miguel Oliveira abandona em Jerez em corrida ganha por Bulega

Oliveira, que partiu da 13.ª posição, entrou nas boxes durante a nona volta e não regressou à pista, numa altura em que ocupava o 12.º lugar.



O piloto português tinha terminado a primeira volta em 14.º, recuperando uma posição na terceira passagem pela meta e subindo a 12.º na sétima, quando o espanhol Xavi Vierge (Yamaha) começou a perder posições antes de abandonar com problemas técnicos.



Sem pontuar, Oliveira manteve o 11.º lugar do campeonato, com 136 pontos, mas viu aumentar para 14 a diferença para o espanhol Alvaro Bautista (Ducati), 10.º, que terminou a corrida em quarto.



Na frente, Bulega cumpriu as 20 voltas em 33.09,762 minutos, batendo o britânico Sam Lowes (Ducati), segundo, por 1,657 segundos, e o espanhol Iker Lecuona (Ducati), terceiro, por 2,853.



O italiano, já campeão mundial, somou o 30.º triunfo nas 34 corridas desta temporada e tornou-se o piloto mais rápido a alcançar as 50 vitórias no Mundial de Superbikes, precisando de 106 participações. O anterior registo pertencia ao australiano Troy Bayliss, que atingiu essa marca na 150.ª corrida.



Bulega conquistou ainda o 34.º pódio da temporada, igualando o recorde estabelecido pelo britânico Jonathan Rea em 2019, quando faltam disputar as duas corridas de domingo.



Sam Lowes tentou discutir a liderança na partida e durante a primeira volta, mas Bulega resistiu e começou a construir uma vantagem que lhe permitiu comandar todas as passagens pela meta.



Lecuona conservou o terceiro lugar, apesar da pressão do italiano Yari Montella (Ducati), que chegou a ultrapassá-lo na sétima volta, antes de o espanhol responder na curva seguinte.



Montella acabaria em quinto, a 6,615 segundos do vencedor, depois de ser ultrapassado pelo companheiro de equipa Bautista na 18.ª volta. O espanhol recuperou de nono na grelha para quarto, a 5,328 segundos de Bulega.



O italiano Alberto Surra (Ducati) terminou em sexto, a 12,074 segundos, resistindo à aproximação do compatriota Lorenzo Baldassarri (Ducati), sétimo, a 12,192.



O outro piloto da BMW, o italiano Danilo Petrucci, também ficou fora dos pontos, na 17.ª posição.



Bulega passou a somar 689 pontos, contra 534 de Lecuona, enquanto Montella garantiu o terceiro lugar do campeonato, com 301, mais 56 do que os britânicos Sam e Alex Lowes, quando restam 37 pontos em disputa.



Na mesma jornada, a espanhola María Herrera (Yamaha) assegurou o segundo título consecutivo no Mundial feminino de motociclismo de velocidade (WorldWCR), tornando-se a primeira bicampeã da competição, criada em 2024.



Herrera, que esta temporada trocou a equipa Klint pela Terra & Vita GRT Yamaha, chegou a Jerez com 44 pontos de vantagem e confirmou a renovação do título, depois de uma época marcada pela disputa com as compatriotas Beatriz Neila e Paola Ramos.



A temporada de Superbikes termina no domingo, com a corrida Superpole e a segunda corrida principal da ronda espanhola.







AGYR // AO