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Miguel Oliveira abandona em Magny-Cours
O piloto português Miguel Oliveira (BMW) abandonou a primeira corrida da ronda francesa do Mundial de Superbikes, em Magny-Cours, devido a queda, ainda que sem consequências físicas.
Miguel Oliveira, que tinha arrancado da 19.ª posição da grelha, depois de registar o tempo de 1.36,080 minutos na Superpole, caiu durante a primeira parte da corrida e não conseguiu regressar à pista.
O piloto português da BMW não participou, por isso, no recomeço da prova, interrompida com bandeira vermelha após a queda do britânico Tommy Bridewell (Ducati), cuja moto danificou as proteções na zona interior da curva 15.
A corrida, inicialmente prevista para 21 voltas ao circuito francês, foi retomada com uma duração reduzida para 12, já sem Miguel Oliveira e outros cinco pilotos envolvidos em diferentes incidentes.
“O apoio dos portugueses é único. Muito obrigado por estarem sempre desse lado e por todo o carinho. É um orgulho enorme sentir este apoio, onde quer que estejamos”, agradeceu o piloto de Almada, nas redes sociais.
O italiano Nicolò Bulega (Ducati), líder do campeonato, venceu a prova depois de partir da ‘pole position’, alcançando a 24.ª vitória da temporada e a 44.ª da carreira no Mundial de Superbikes. Bulega terminou com 3,118 segundos de vantagem sobre o espanhol Iker Lecuona (Ducati), segundo classificado.
O britânico Sam Lowes (Ducati) completou o pódio, a 6,293 segundos do vencedor, enquanto o italiano Yari Montella (Ducati) foi quarto e o britânico Alex Lowes (Bimota) terminou na quinta posição.
Apesar do triunfo de Bulega, o segundo lugar de Lecuona adiou a decisão do título mundial, pelo menos, até à próxima ronda, em Cremona, Itália.
A jornada francesa prossegue no domingo com a corrida Superpole e a segunda corrida principal.
O piloto português da BMW não participou, por isso, no recomeço da prova, interrompida com bandeira vermelha após a queda do britânico Tommy Bridewell (Ducati), cuja moto danificou as proteções na zona interior da curva 15.
A corrida, inicialmente prevista para 21 voltas ao circuito francês, foi retomada com uma duração reduzida para 12, já sem Miguel Oliveira e outros cinco pilotos envolvidos em diferentes incidentes.
“O apoio dos portugueses é único. Muito obrigado por estarem sempre desse lado e por todo o carinho. É um orgulho enorme sentir este apoio, onde quer que estejamos”, agradeceu o piloto de Almada, nas redes sociais.
O italiano Nicolò Bulega (Ducati), líder do campeonato, venceu a prova depois de partir da ‘pole position’, alcançando a 24.ª vitória da temporada e a 44.ª da carreira no Mundial de Superbikes. Bulega terminou com 3,118 segundos de vantagem sobre o espanhol Iker Lecuona (Ducati), segundo classificado.
O britânico Sam Lowes (Ducati) completou o pódio, a 6,293 segundos do vencedor, enquanto o italiano Yari Montella (Ducati) foi quarto e o britânico Alex Lowes (Bimota) terminou na quinta posição.
Apesar do triunfo de Bulega, o segundo lugar de Lecuona adiou a decisão do título mundial, pelo menos, até à próxima ronda, em Cremona, Itália.
A jornada francesa prossegue no domingo com a corrida Superpole e a segunda corrida principal.
(Com Lusa)