Miguel Oliveira abandona em Magny-Cours





(Com Lusa)

Miguel Oliveira, que tinha arrancado da 19.ª posição da grelha, depois de registar o tempo de 1.36,080 minutos na Superpole, caiu durante a primeira parte da corrida e não conseguiu regressar à pista.O piloto português da BMW não participou, por isso, no recomeço da prova, interrompida com bandeira vermelha após a queda do britânico Tommy Bridewell (Ducati), cuja moto danificou as proteções na zona interior da curva 15.A corrida, inicialmente prevista para 21 voltas ao circuito francês, foi retomada com uma duração reduzida para 12, já sem Miguel Oliveira e outros cinco pilotos envolvidos em diferentes incidentes.“O apoio dos portugueses é único. Muito obrigado por estarem sempre desse lado e por todo o carinho. É um orgulho enorme sentir este apoio, onde quer que estejamos”, agradeceu o piloto de Almada, nas redes sociais.O italiano Nicolò Bulega (Ducati), líder do campeonato, venceu a prova depois de partir da ‘pole position’, alcançando a 24.ª vitória da temporada e a 44.ª da carreira no Mundial de Superbikes. Bulega terminou com 3,118 segundos de vantagem sobre o espanhol Iker Lecuona (Ducati), segundo classificado.O britânico Sam Lowes (Ducati) completou o pódio, a 6,293 segundos do vencedor, enquanto o italiano Yari Montella (Ducati) foi quarto e o britânico Alex Lowes (Bimota) terminou na quinta posição.Apesar do triunfo de Bulega, o segundo lugar de Lecuona adiou a decisão do título mundial, pelo menos, até à próxima ronda, em Cremona, Itália.A jornada francesa prossegue no domingo com a corrida Superpole e a segunda corrida principal.