Miguel Oliveira afastado da segunda corrida húngara devido a lesão

O piloto luso ocupa, atualmente, a quarta posição do campeonato, com 85 pontos.





Nicolo Bulega vence pela 15.ª vez consecutiva nas Superbikes e amplia recorde

O piloto italiano Nicolo Bulega (Ducati) venceu hoje a corrida de Superpole da prova húngara do Mundial de Superbikes, quarta ronda da temporada, e ampliou para 15 o recorde de vitórias consecutivas neste campeonato do mundo.



A corrida, a mais curta das três do fim de semana, ficou marcada pelo acidente na primeira volta que envolveu o português Miguel Oliveira (BMW), tocado pelo italiano Andrea Locatelli (Yamaha), que fora empurrado pelo britânico Sam Lowes (Ducati).



A prova foi interrompida com bandeiras vermelhas para se prestar assistência ao piloto português, que não irá correr mais este fim de semana, tendo sido reiniciada poucos minutos depois, mas encurtada a oito voltas.



Bulega venceu, com 0,894 segundos de vantagem sobre o espanhol Iker Lecuona (Ducati) e 4,209 segundos sobre o italiano Lorenzo Baldassari (Ducati), que foi terceiro.



Locatelli acabou penalizado com duas voltas longas por “pilotagem irresponsável”, que provocou a queda do piloto português.



Com estes resultados, Bulega estendeu a liderança no campeonato, para 223 pontos, contra os 146 de Lecuona.



Sam Lowes é terceiro, com 89 pontos, mais quatro do que Miguel Oliveira, que manteve o quarto posto.



Locatelli foi tocado pelo britânico Sam Lowes (Ducati) e acabou por embater na BMW do português, que foi violentamente atirado ao chão e ainda foi apanhado pela própria mota.Oliveira acabou por ser assistido ainda em pista e retirado de maca, consciente, depois de inicialmente ter perdido os sentidos.“O Miguel está consciente e responsivo. No entanto, hoje já não voltará a correr. Irá ao hospital para realizar mais exames”, indicou à agência Lusa fonte oficial da equipa Rokit BMW.De acordo com informação da direção de corrida, Miguel Oliveira sofreu uma concussão devido ao impacto da cabeça no asfalto e uma “lesão no ombro esquerdo”, o mesmo que havia lesionado em 2025 no Grande Prémio da Argentina de MotoGP.No sábado, Miguel Oliveira foi terceiro classificado na primeira das duas corridas do fim de semana da Hungria do Mundial de Superbikes.