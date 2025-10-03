Miguel Oliveira apurado para a segunda fase da qualificação na Indonésia

O piloto luso, que esta temporada tinha ido sempre à Q1, fez o nono melhor tempo na sessão de treinos cronometrados desta manhã, a 0,628 segundos do mais rápido, o italiano Marco Bezzecchi (Aprilia), com o espanhol Fermin Aldeguer (Ducati) em segundo, a 0,408 segundos, e o compatriota Pedro Acosta (KTM) em terceiro, a 0,424.



Pela primeira vez esta temporada, o já campeão Marc Márquez (Ducati) falhou um lugar entre os 10 primeiros e vai ter de disputar a primeira fase da qualificação (Q1).



Márquez, que garantiu matematicamente o título na ronda anterior, no Japão, era o único piloto do pelotão que tinha conseguido o apuramento direto para a Q2 em todas as provas até agora.



Apuram-se diretamente para a Q2 os 10 primeiros dos treinos cronometrados de cada GP, disputados à sexta-feira, aos quais se juntam os dois melhores da Q1.



Também o italiano Francesco Bagnaia (Ducati) ficou de fora da Q2. Desde 2023 que a Ducati oficial não falhava o apuramento direto dos seus dois pilotos.



Márquez terminou a sessão em 11.º e Bagnaia em 17.º.



O australiano Jack Miller (Prima Pramac) foi o único piloto da Yamaha a falhar o apuramento direto para a segunda fase.



A qualificação disputa-se no sábado, antes da corrida sprint.



Marc Márquez, virtual campeão, lidera o campeonato, com 541 pontos. Alex Márquez (Ducati) é o segundo, com 340. Miguel Oliveira é o 21.º, com 26.