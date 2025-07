Miguel Oliveira confiante para o GP da Alemanha

Em declarações divulgadas pela assessoria de imprensa da equipa Prima Pramac, da Yamaha, Miguel Oliveira admite que esta é uma pista de que gosta bastante.



“Em 2021, lutei pela vitória aqui. E mesmo no ano passado fui competitivo, pelo que estou otimista de que possamos ter um fim de semana forte”, disse o piloto natural de Almada.



Miguel Oliveira aproveitou as duas semanas de pausa no campeonato do mundo de velocidade para realizar dois dias de testes no circuito de Brno, na República Checa, em 1 e 2 de julho, em que teve a possibilidade de lidar com vários componentes, sobretudo ao nível da eletrónica e do aquecimento da mota em altas temperaturas.



“Quero continuar a evoluir os progressos que temos feito, mesmo em Assen [prova anterior], apesar da desistência depois de um toque que sofri na primeira volta”, sublinhou.



O piloto luso acredita, por isso, numa boa prestação num circuito mais encadeado e em que se qualificou em segundo lugar em 2024.



“Estou confiante em poder regressar a casa com um bom resultado”, concluiu.



O piloto português ocupa atualmente o 23.º lugar da classificação, com seis pontos, num campeonato mundial liderado pelo espanhol Marc Márquez (Ducati), com 307.