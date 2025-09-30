Miguel Oliveira confirmado como piloto oficial da BMW no Mundial de Superbike

Aos 30 anos, o piloto português abraça um novo desafio competitivo, depois de uma temporada marcada por lesões e resultados aquém das expectativas na Prima Pramac Yamaha. Sem espaço na grelha da categoria rainha, Oliveira optou por não aceitar o papel de piloto de testes e escolheu continuar a competir a tempo inteiro, agora com a BMW.





“Juntar-me à família BMW no Mundial de Superbike é um passo entusiasmante na minha carreira, no qual vejo um enorme potencial. Este projeto é ambicioso, competitivo e tem um impacto significativo tanto no campeonato como na indústria motociclística”, afirmou o piloto nas redes sociais e em declarações ao site oficial do WorldSBK.Estar envolvido com uma nova equipe, trabalhar ao lado de parceiros fortes e abraçar um novo formato de campeonato me dá grande motivação para dar o meu melhor. Quero agradecer sinceramente ao Sr. Sven Blusch, ao Diretor Técnico Chris Gonschor e ao Diretor de Equipe Shaun Muir pela confiança e entusiasmo. Mal posso esperar para começar este novo capítulo juntos”, pode ler-se no site da BMW Group.





Foto: BMW Group





Do lado da BMW, o entusiasmo é evidente. Sven Blusch, diretor da BMW Motorrad Motorsport, destacou a versatilidade e o talento de Oliveira, sublinhando as cinco vitórias em MotoGP e o seu profissionalismo. “Com Danilo Petrucci, forma uma dupla forte e competitiva. Esta configuração permite-nos reforçar as ambições da BMW no WorldSBK.





Antes de se juntar oficialmente à equipa alemã, Miguel Oliveira ainda vai terminar a temporada de 2025 ao serviço da Prima Pramac Yamaha. A sua estreia com a BMW está marcada para o início de 2026, altura em que o #88 passará a figurar nas carenagens da potente M 1000 RR.





A mudança representa não só uma nova fase na carreira do piloto de Almada, mas também uma aposta estratégica da BMW para reforçar a sua presença e competitividade no Mundial de Superbike.